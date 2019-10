Concorso per operatori giudiziari: quando bisogna recarsi al CPI? Se si lavora si può partecipare?

Eccoci con l’appuntamento costante che vi forniamo sui dubbi e i chiarimenti del concorso per 616 operatori giudiziari. Analizziamo alcune delle domande che ci arrivano costantemente tramite WhatsApp, siete in tantissimi e di questo vi ringraziamo, vi chiediamo solo di avere pazienza, cerchiamo di rispondere a tutti.

Concorso di 616 operatori giudiziari: è già in vigore?

Buongiorno. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare per aver inserito questo numero per info. Volevo sapere quando e se è già in vigore l’iscrizione per il concorso come operatore giudiziario. Anticipatamente ringrazio.

Bisogna ancora attendere, i Centri dell’Impiego non sono ancora attivi. Come sopra riportato la Direzione Generale dovrà informare i CPI e poi loro hanno 45 per procedere alle selezioni

È possibile partecipare se si lavoro?

Buongiorno, per partecipare al concorso operatore giudiziario attualmente svolgo il collaboratore scolastico coniugato con docente, posso partecipare?

Il concorso specifica all’art. 1 (posti disponibili) che:

1. È indetta una procedura di assunzione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all’art. 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive 616 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell’Area funzionale Seconda, Posizione retributiva F1.

La legge è consultabile qui: Legge_28_febbraio_1987-n.56

2. Tali posti sono ripartiti secondo quanto previsto nella tabella A, allegata al presente provvedimento.

È possibile consultare qui la tabella A: Concorso di 616 operatori giudiziari: elenco dei posti disponibili regione per regione

Perché i centri dell’impiego non sanno nulla?

Salve, immagino le numerose domande in merito alla selezione degli operatori giudiziari, ad oggi è inutile recarsi presso il CPI di riferimento per fare la domanda di partecipazione?

Sì, attualmente i CPI non sanno ancora nulla bisogna attendere. Per maggiori informazioni consiglio di leggere: Concorso per 616 operatori giudiziari: al centro per l’impiego non sanno niente, cosa fare?

Sono iniziate le iscrizioni?

Salve….sono iniziate le iscrizioni per il concorso da Operatore Giudiziario?

No, non ancora, bisogna attendere dopo l’8 novembre, scadenza in cui il dipartimento di formazione invierà ai CPI tutte le informazioni. I CPI avranno 45 giorni per procedere alla selezione.

