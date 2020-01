Opportunità di lavoro per operatori socio sanitari che tramite concorso saranno assunti presso l’ASP Azalea in provincia di Piacenza. Vediamo come inviare la domanda di partecipazione a questa selezione.

Concorso OSS ASP Azalea: requisiti di ammissione

L’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Azalea ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 13 posti di operatore socio sanitario (OSS), categoria B3, CCNL Comparto funzioni locali. Le risorse saranno assunte con contratto a tempo pieno e indeterminato. Inoltre, l’Azienda ha determinato su questo concorso una riserva di posti a favore dei volontari delle FF.AA. pari a 4 unità.

Possono partecipare a questo concorso i candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea; età non inferiore ai 18 anni; godimento dei diritti civili e politici; idoneità alle mansioni proprie del posto da ricoprire; regolare posizione rispetto agli obblighi militari di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/10ì985); assenza di condanne penali o di procedimenti penali o disciplinari presso una pubblica amministrazione; non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o titolo di assolvimento obbligo scolastico; attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito presso corsi di formazione e rilasciato da enti accreditati presso la Regione di conseguimento; conoscenza della lingua inglese e abilità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; possesso della patente di guida categoria B e disponibilità ad utilizzare mezzi di trasporto di ASP Azalea.

Domanda di partecipazione

Gli interessati a questo concorso, devono inviare la domanda esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma online disponibile alla pagina Amministrazione trasparente/Bandi di concorso sul sito dell’Azienda. Il bando scade il 6 febbraio 2020.

Inoltre, è presente anche un link nel quale leggere le istruzioni per compilare la domanda di iscrizione. La stessa piattaforma può essere utilizzata anche per le comunicazioni successive. Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato in PDF un curriculum professionale e di studio, datato e firmato, in formato europeo. Infine, ricordiamo che per partecipare al concorso, è previsto un versamento di 10 euro come tassa di concorso che dovrà essere anch’esso allegato alla domanda.

Calendario, preselezione e prove d’esame

Il calendario e le date di svolgimento delle prove saranno comunicate ai candidati in via telematica, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di svolgimento, attraverso la piattaforma utilizzata per l’iscrizione online. Le comunicazioni saranno anche pubblicate sul sito dell’Azienda e avranno valore di notifica di comunicazione. Nel caso di numero elevato di domande, l’Azienda può disporre lo svolgimento di una prova preselettiva.

I candidati saranno valutati in base ai titoli di servizi e attraverso prove d’esame: scritta e orale. La prova scritta consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla e/o sintetica chiusa, mentre la prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta (elencati nel bando) e sulle conoscenze della lingua inglese e abilità all’uso di applicativi e apparecchiature informatiche più diffuse.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando integrale e al sito dell’Azienda.

Leggi anche: Ticket sanitario 2020: esenzione E02 e il reddito di riferimento da dichiarare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube