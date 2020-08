Concorso per OSS: 52 posti a tempo indeterminato, ecco dove

Nella Gazzetta Ufficiale n.63 del 14 agosto 2020, è pubblicato, per estratto, un concorso per OSS. La selezione pubblica, per titoli ed esami, prevede il reclutamento di personale mediante procedura unificata tra gli enti del Servizio sanitario regionale Marche. Ecco le informazioni utili per partecipare a questo concorso.

Concorso per OSS: sedi di lavoro e requisiti

L’AO, Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro ha indetto un concorso per OSS, Operatori socio sanitari. Le risorse da assumere a tempo pieno e indeterminato sono 52 e, trattandosi di un concorso unificato, i posti saranno distribuiti nel seguente modo:

√10 posti presso AO Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro;

√10 posti presso AOU Ospedali Riuniti di Ancona;

√27 posti per IRCCS/INRCA strutture Regione Marche;

√5 posti per le Aziende sanitarie ASUR Marche.

I requisiti che i candidati devono possedere per poter partecipare al concorso per OSS, sono:

a)generali per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione;

b)diploma di licenza media o assolvimento dell’obbligo scolastico;

c)attestato di qualifica per Operatore socio sanitario conseguito ai sensi dell’Accordo Stato Regioni e Province autonome Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001;

d)idoneità fisica all’impiego che sarà accertata prima dell’immissione dei vincitori in servizio.

Domanda

Invece, la domanda di iscrizione al concorso per OSS, va presentata, entro le ore 18 del 14 settembre 2020, tramite procedura telematica collegandosi al sito web aziendale www.ospedalimarchenord.it, sezione Bandi e Gare, pagina Bandi di concorso, cliccando, poi, sul link https://ospedalimarchenord.concorsismart.it.

Inoltre, pena esclusione dalla selezione, i candidati dovranno effettuare il pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro, la cui ricevuta, insieme ad altri documenti indicati nel bando, deve essere scansionata e allegata alla domanda telematica.

Clicca su categoria: concorsi per rimanere aggiornato e non perdere le nostre news.

Prove d’esame

In seguito, i concorrenti dovranno sostenere due prove d’esame: una prova pratica ed una prova orale. Nel caso in cui, però, le domande di iscrizione pervenute all’Azienda ospedaliera siano elevate, sarà effettuata una prova preselettiva contenente un questionario con domande a risposta multipla sugli argomenti delle prove d’esame. Le successive comunicazioni sul concorso, saranno pubblicate nella sezione Bandi di concorso dell’Azienda ospedaliera Marche Nord.

Infine, si rimanda alla lettura del bando integrale per conoscere ulteriori dettagli sul concorso per OSS bandito dalle aziende sanitarie Regione Marche.

