Concorso per OSS: ecco dove, posti disponibili e come candidarsi

È indetto un concorso per OSS per la copertura di 60 posti da assegnare alle aziende del Servizio Sanitario Regionale. Infatti Il concorso è svolto dall’ARCS, per conto delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. Ecco le informazioni su: posti disponibili, compilazione e invio della domanda.

Concorso OSS per ARCS Udine: posti disponibili e requisiti

L’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) di Udine ha pubblicato un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 60 OSS, Operatori socio sanitari. Le risorse, assunte a tempo indeterminato, saranno ripartite nel seguente modo:

√21 posti presso l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e IRCCS Burlo Garofolo per la zona dell’Area Giuliano Isontina (Gorizia e Trieste);

√24 posti presso l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale per la zona di Udine;

√15 posti presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale e IRCCS Centro di riferimento oncologico di Aviano per la zona di Friuli occidentale (Pordenone).

Al termine del concorso per OSS, si formeranno tre graduatorie distinte per area geografica a cui a cui fanno parte le aziende sanitarie su indicate. Il candidato, quindi, nella domanda di partecipazione dovrà esprimere l’ordine di preferenza, non vincolante, per ciascuna delle 3 aree geografiche.

Infine, possono partecipare al concorso per OSS, i candidati in possesso dei requisiti generali, come cittadinanza italiana ed età superiore a 18 anni, ma soprattutto dei seguenti requisiti specifici:

a)diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo

scolastico;

b)titolo specifico di Operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione;

c)patente di guida categoria B in corso di validità.

Domanda

I candidati, in seguito, per partecipare al concorso, entro il 3 settembre 2020, dovranno compilare la domanda esclusivamente in modalità elettronica collegandosi alla pagina https://arcssanitafvg.iscrizioneconcorsi.it. Tale pagina è anche raggiungibile dal sito ARCS: https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi, cliccando su Concorsi pubblici.

Infine, alla domanda, andranno allegati, tra gli altri documenti anche: la ricevuta del versamento della tassa di concorso pari a 10,33 euro; la copia del documento di documento di riconoscimento e la domanda stessa stampata nella modalità indicata sul bando.

Prove d’esame

Per quanto riguarda le prove d’esame che i candidati dovranno sostenere, invece, esse sono due: pratica e orale. Nel caso in cui, però, le domande pervenute siano elevate, la Commissione potrà decidere di far effettuare prima delle suddette prove una preselezione. La prova preselettiva consisterà in un questionario contenente gli argomenti delle prove d’esame.

Infine, tutte le comunicazioni inerenti questo concorso saranno pubblicate sul sito ARCS nella sezione Concorsi e avvisi>Concorsi pubblici. Si rimanda alla lettura del bando integrale per le informazioni dettagliate sul concorso per OSS nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia

