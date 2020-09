Concorso per veterinari: 40 posti presso ASL Caserta, ecco il bando

È stato pubblicato sul sito dell’ASL di Caserta e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi ed esami n. 69 del 4 settembre 2020, un concorso per la copertura di 40 posti di dirigente veterinario. I nuovi assunti saranno inseriti nell’Azienda con un contratto a tempo indeterminato. Ecco le indicazioni per partecipare al concorso.

Concorso Veterinari ASL Caserta: requisiti

L’Azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 dirigenti veterinari suddivisi nelle seguenti discipline/specializzazioni:

20 posti: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area “B”);

20 posti: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area “C”).

Per partecipare a questo concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a)laurea in medicina veterinaria;

b)specializzazione nella disciplina di interesse o affine/equipollente;

c)iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari;

d)generali utili per l’accesso all’impiego presso le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, pena esclusione dal concorso, dovranno anche effettuare un versamento pari a 10 euro, per ciascuna disciplina, come tassa di iscrizione.

Domanda

La domanda di concorso va presentata entro il 4 ottobre 2020 esclusivamente in modalità online. Infatti, i candidati devono collegarsi all’indirizzo https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it per registrarsi e, poi, compilare la domanda di iscrizione seguendo le indicazioni contenute nel bando.

Prove d’esame e successive comunicazioni

Per quanto riguarda invece le prove d’esame, i partecipanti dovranno sostenere tre: scritta, pratica e orale. Però, nel caso in cui le domande pervenute in Azienda siano elevate, le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva.

Infine, le comunicazioni inerenti al concorso saranno pubblicate sul sito aziendale al seguente indirizzo internet: www.aslcaserta.it.

Si rimanda alla lettura del bando integrale per le informazioni dettagliate su questo concorso.

