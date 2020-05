Concorso Polizia di Stato: ecco il bando per 1350 allievi agenti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 maggio 2020 il bando di concorso per l’assunzione di 1350 allievi agenti di Polizia dello Stato. Il concorso è rivolto a cittadini italiani che alla data di scadenza si trovino nelle seguenti condizioni: volontario in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno 6 mesi; volontario in ferma prefissata di un anno, collocato in congedo al termine della ferma annuale; volontario in ferma quadriennale (VF4) in servizio o in congedo. Vediamo quali sono i requisiti e la modalità di partecipazione

Concorso per 1350 allievi agenti Polizia di Stato: requisiti

Il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, è rivolto al reclutamento di 1350 allievi agenti di Polizia di Stato. Quindici posti sono riservati a candidati in possesso della licenza media e dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca). Possono partecipare al concorso i candidati che non hanno prestato servizio militare, ma che siano in possesso del suddetto attestato e del diploma di scuola superiore di secondo grado.

In pratica, i requisiti che i partecipanti devono possedere sono i seguenti:

a)diploma di scuola media e attestato di bilinguismo;

b)per i candidati che non hanno prestato servizio militare, come detto precedentemente, diploma di maturità e attestato di bilinguismo;

c)aver compiuto 18 anni, ma non aver superato i 26° anno di età. Quest’ultimo elevabile ad un massimo di tre anni in base al servizio militare prestato;

d)idoneità fisica, psichica ed attitudinale alla mansione del profilo messo a concorso.

Inoltre, i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti generici comuni per coloro che partecipano ad un concorso nella pubblica amministrazione.

Come partecipare al concorso

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 14 giugno 2020 utilizzando la piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it e cliccando poi su Concorso pubblico. Il candidato potrà accedere alla piattaforma tramite:

1)Sistema pubblico d’identità digitale SPID;

2)Sistema di identificazione digitale con l’impiego della CIE (Carta d’identità elettronica).

Al termine della compilazione della domanda di concorso, il candidato può scaricare la copia stampabile della stessa.

Inoltre, per partecipare al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti documenti:

a)tessera sanitaria con il codice fiscale;

b)indirizzo di posta elettronica certificata PEC) intestata al candidato da utilizzare per inviare e ricevere comunicazioni ufficiali;

c)indirizzo mail valido intestata al candidato a cui verrà inviata la domanda presentata.

Infine, ogni altro dettaglio inerente la compilazione della domanda è disponibile nel bando allegato.

Prove d’esame

I candidati per partecipare al concorso devono svolgere le seguenti prove d’esame:

a)prova scritta;

b)accertamento dell’efficienza fisica;

c)accertamenti psico-fisici;

d)accertamenti attitudinali;

e)valutazione dei titoli.

Infine, la sede, l’orario e la data della prova scritta sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2020. Tale comunicazione avrà notifica agli effetti di legge.

Bando

Il bando, la guida alla compilazione della domanda, gli allegati e tutte le altre informazioni su questo concorso, sono raggiungibili sul sito della Polizia di Stato all’indirizzo www.poliziadistato.it, sezione Concorsi>Concorsi in atto.

