Concorso Polizia locale, 2 posti disponibili con scadenza il 28 novembre

Il Comune di Besana in Brianza ha indetto un bando di concorso pubblico per assumere 2 Agenti di Polizia Locale Categoria C mediante contratto di formazione e lavoro. Di questo concorso sappiamo che: la scadenza per la presentazione della domanda è il 28 novembre; i candidati dovranno sostenere una prova scritta e una orale; i vincitori del saranno assunti con un contratto di formazione e lavoro dalla durata di 12 mesi e articolato su 35 ore settimanali.

Invece ora, vediamo brevemente quali requisiti servono per partecipare alla selezione.

Comune di Besana in Brianza: requisiti per partecipare al Concorso Polizia Locale

Per poter partecipare al concorso, alla data di scadenza, i candidati devono possedere i seguenti requisiti, tranne quello di cui al punto 8:

cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 07/02/1994 n. 174; età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 32 anni all’atto della stipula del contratto di formazione e lavoro. La data di stipula del contratto è indicativamente prevista per il 30 dicembre 2019 salvo differimento motivato. I soggetti vincitori che risultino non più in possesso dei requisiti di età richiesti dal bando, in conseguenza dell’eventuale differimento della data prevista di assunzione, non potranno vantare alcun diritto all’assunzione; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti politici; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, lett. d) del T.U. n. 3/57 né interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Il servizio di Polizia Locale è svolto con arma di ordinanza, per cui i candidati devono dichiarare di non essere obiettori di coscienza e di aver preso atto di tale modalità di servizio; possesso di diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo di un corso di studi di istruzione secondaria superiore quinquennale; possesso della patente di guida cat. B o superiore. Questo requisito dovrà essere, inderogabilmente posseduto entro la data di stipula del contratto di formazione e lavoro, pena la cancellazione della graduatoria; possesso dei requisiti previsti per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’art 5 L.07.03.1986 n° 65.

Una volta stabiliti i requisiti che i partecipanti al concorso devono avere, vediamo ora come presentare la domanda.

Come fare domanda: presentazione, modalità e termine

La domanda per la selezione dovrà essere redatta su carta semplice, seguendo il facsimile allegato al bando, e indirizzata a Comune di Besana in Brianza, Ufficio Protocollo, Via Roma 1 – 20045 Besana B.za (MB). Pena esclusione, la domanda può essere:

presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune;

inviata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it.

Ricordiamo che, il termine ultimo per l’invio della domanda è il 28 novembre 2019.

Concorso Polizia locale: date e prove da sostenere

Come abbiamo detto, il concorso è per esami. Quindi, i candidati, muniti di carta d’identità o altro valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla selezione, dovranno presentarsi per sostenere le prove presso il municipio di Besana in Brianza o altra struttura presso la quale i candidati e la Commissione giudicatrice si recheranno contemporaneamente.

La mancata partecipazione anche a una sola delle prove sarà considerata rinuncia. Le date delle prove selettive sono così stabilite:

la prova scritta si terrà il giorno martedì 10 dicembre 2019, alle ore 09,00;

la prova orale si terrà il giorno lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 09.00.

In conclusione, tutte le informazioni relative al bando di concorso, ai documenti da allegare, agli argomenti e alle date delle prove selettive sono visibili alla pagina del Comune di Besana in Brianza/Concorsi.

Leggi anche: Concorsi Docenti 2020: 40mila nuovi docenti con contratto a tempo indeterminato

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062