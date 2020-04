Concorsi nella scuola in arrivo. Infatti, ieri 27 aprile, si è tenuta una riunione presso il ministero dell’Istruzione. Lo scopo dell’incontro era fornire alla maggioranza informazioni tecniche riguardo le procedure per i bandi di concorso che saranno pubblicati oggi nella Gazzetta Ufficiale. Bandi, come sappiamo attesi da mesi e che l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ha inizialmente bloccato. Secondo una nota pubblicata dal Miur, le procedure concorsuali saranno quelle stabilite a dicembre dal Governo e riguardano la copertura di circa 62 mila posti di lavoro. Durante la stessa riunione, alcuni esponenti del PD e LeU, rispettivamente i senatori Andrea Marcucci e Loredana De Petris, hanno chiesto delle modifiche alle procedure concorsuali, affinché, invece, di concorsi articolati e lunghi, venissero assunti i precari storici attraverso concorsi per soli titoli.

Concorsi scuola: il primo bando riguarda il concorso straordinario secondaria

Il ministero dell’Istruzione in una nota rende noto che i concorsi per la scuola saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale di martedì 28 aprile. Le procedure concorsuali, come abbiamo già detto, saranno le stesse votate dal Parlamento a dicembre, questo per non ritardare ulteriormente l’uscita dei bandi e poter garantire le assunzioni a settembre.

Il primo bando di concorso a partire sarà quello che riguarda il concorso straordinario della scuola secondaria per 24 mila posti. Gli interessati dovranno presentare domanda dal 28 maggio fino al 3 luglio. Le prove, invece, dovrebbero essere svolte tra luglio e agosto.

Questo concorso è destinato ai docenti in possesso dei seguenti requisiti:

√almeno tre anni di servizio svolto nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) nei seguenti anni scolastici: dal 2008/2009 al 2018/2019;

√uno dei tre anni deve essere svolto nella classe di concorso per cui si partecipa;

√i docenti della scuola paritaria, potranno partecipare sono per acquisire l’abilitazione.

Infine, i docenti che concorrono per i posti di sostegno, devono essere in possesso della specializzazione sul sostegno.

Concorso ordinario secondaria

Riguardo al concorso ordinario secondaria le domande, andrebbero consegnate tra il 15 giugno e il 31 luglio. Le prove, quindi, saranno in autunno. A questo concorso possono partecipare i candidati in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o coloro che hanno una laurea magistrale ed 24 CFU. Invece, per i posti ITP si accede per diploma.

Anche in questo caso, i candidati che voglio partecipare ai posti per sostegno, devono essere in possesso della relativa specializzazione.

Concorso infanzia e primaria

Infine, probabilmente nella Gazzetta Ufficiale di martedì potrebbe essere pubblicato anche le procedure per il concorso nella scuola dell’infanzia e nella primaria. Anche in questo caso, le domande dovranno pervenire tra il 15 giugno e il 31 luglio, con le selezioni in autunno.

Ricordiamo i requisiti per partecipare a questo concorso:

√laurea in scienze della formazione primaria;

√diploma magistrale con valore abilitante;

√diploma sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguito presso gli istituti magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002.

Anche in questo caso, per partecipare ai posti di sostegno è necessario che i candidati posseggano il relativo titolo di specializzazione sul sostegno.

Ulteriori informazioni dettagliate saranno date nei relativi bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale di oggi martedì 28 aprile.

