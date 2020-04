Concorso scuola ordinario e straordinario: ecco i bandi

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 34 del 28 aprile 2020, i bandi di concorso per la scuola. Si tratta nello specifico dei seguenti concorsi: ordinario, per titoli ed esami, per posti comuni e sostegno per la scuola infanzia e primaria; ordinario, per titoli ed esami, sempre per posti comuni e di sostegno, per il reclutamento dei docenti nella scuola superiore di primo e secondo grado e, infine, straordinario, per titoli ed esami, posti comuni e di sostegno, il reclutamento di docenti per la scuola secondario di primo e secondo grado. Oltre a questi, è stato pubblicato anche il bando relativo all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Concorso scuola: posti disponibili e date di scadenza

a)24.000 posti per concorso straordinario per ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno. Scadenza il 3 luglio.

b)25.000 posti per concorso ordinario nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per posti comuni e di sostegno. Scadenza il 31 luglio.

c)12.863 per il concorso ordinario nella scuola dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno. Scadenza il 31 luglio.

d) concorso straordinario per l’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella secondaria di primo e secondo grado su posto comune. Scadenza il 3 luglio.

All’interno dei bandi sono presenti le modalità di invio, mentre i calendari con le date dettagliate dello svolgimento delle prove saranno pubblicate nella prossima Gazzetta Ufficiale.

