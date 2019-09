Anche quest’anno ritorna il servizio civile, il cui bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa. Le diverse attività comprendenti nel servizio civile sono rivolte a tutti i ragazzi che non hanno compiuto 28 anni di età e che sono interessati a svolgere un periodo di volontariato retribuito. Per quanto riguarda la durata dei vari progetti non risulta essere la stessa per tutti, ma si sa che si andrà da un minimo di 8 mesi ad 1 anno di durata. Infine, per aderire al bando c’è tempo fino al 10 ottobre 2019.

Bando di concorso per il servizio civile 2019/2020

Tutti coloro che hanno intenzione di partecipare al bando del concorso e ad uno dei progetti previsto dai singoli bandi dovranno lavorare per 25 ore settimanali e un monte ore annuo variabile tra 1.145 ore l’anno per i progetti della durata di 12 mesi e 765 ore totali per quelli che dureranno 8 mesi.

Dal punto di vista economico, la retribuzione ammonterà a 439,50 Euro, mentre per coloro che presteranno servizio all’estero avranno in più una indennità giornaliera di importo variabile, dai 13 ai 15 Euro.

Questo in base al Paese di destinazione, vitto e alloggio.

I 39.646 posti previsti nel bando di concorso saranno da inserire in 3.797 progetti di SC,e saranno così distribuiti:

-20.223 posti per volontari da avviare al servizio in 1.454 progetti ordinari da realizzarsi in Italia, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale o all’Albo nazionale;

-951 posti per volontari da avviare al servizio in 130 progetti ordinari da realizzarsi all’estero, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome;

-2.196 posti per volontari da avviare al servizio in 167 progetti con misure aggiuntive da realizzarsi in Italia, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome;

-16.276 posti per volontari da avviare al servizio in 2.046 progetti ordinari da realizzarsi in Italia, presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome, da realizzarsi nei territori di propria competenza.

Quali sono i requisiti per il servizio civile?

Per poter partecipare al bando di concorso sono richiesti:

-età compresa tra i 18 e i 28 anni;

-cittadinanza europea o non comunitaria, con posizione regolare rispetto alle norme che regolano il soggiorno in Italia;

-assenza di condanne alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;

-non appartenere a corpi militari o forze di polizia;

-non prestare o avere già prestato Servizio Civile Universale o Nazionale;

-non aver interrotto il Servizio Civile prima della scadenza prevista, eccetto che in caso di revoca o chiusura del progetto, o di chiusura della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, oppure di interruzione a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo di servizio prestato non sia stato superiore a 6 mesi;

-non avere rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, con l’ente che realizza il progetto prescelto, e non averne avuti nell’ultimo anno, di durata superiore a 3 mesi.

Come si fa domanda?

E’ possibile presentare la domanda di partecipazione usufruendo dell’apposita procedura online, seguendo le indicazioni dettagliatamente fornite nel bando, entro e non olter le ore 14.00 del 10 ottobre 2019, direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto.

