La Regione Marche ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di 197 risorse da inserire nell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche. La selezione è rivolta a laureati e diplomati che saranno assunti con un contratto a tempo determinato. Vediamo quali sono i requisiti e come inviare la domanda di ammissione al concorso.

Concorso Regione Marche: posti disponibili e requisiti

Il concorso, per titoli ed esami, è rivolto a laureati e diplomati che saranno assunti con un contratto a tempo pieno e determinato per le esigenze dell’USR, Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche. I posti, come anticipato in apertura, sono in totale 197 distribuite nel seguente modo:

√50 posti per il profilo di assistente amministrativo contabile;

√12 posti per il profilo di funzionario amministrativo e finanziario;

√90 posti per il profilo di assistente tecnico specialista;

√40 posti per il profilo di funzionario tecnico specialista;

√5 posti per il profilo di assistente dei sistemi informativi tecnologici.

Le sedi di lavoro sono indicate nel bando, ma possono variare per esigenze aziendali. Inoltre, al termine della procedura concorsuale sarà formata una graduatoria che verrà utilizzata per durata della gestione straordinaria della ricostruzione ad oggi fissata al 31 dicembre 2020.

Infine, i candidati per partecipare al concorso devono essere in possesso dei requisiti riassunti di seguito:

a)diploma o laurea tra quelli specificati nel bando, in base alla posizione per la quale ci si candida;

b)requisiti generali per l’accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata in modalità telematica, entro il 4 luglio 2020, accedendo al sito regionale all’indirizzo www.regione.marche.it, sezione Regione utile>Ricostruzione Marche>Concorsi. Il candidato dovrà scegliere il profilo di interesse, cliccare su “Invio domanda di partecipazione” e registrarsi al sito. In seguito, seguire le istruzioni contenute nel Manuale d’uso oppure nell’art. 2 del bando di concorso.

Prove d’esame

Infine, il concorso prevede lo svolgimento di una prova scritta, alla quale accedono con riserva i candidati sulla base del punteggio attribuito ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. Invece, negli articoli 6 e 7 sono indicati rispettivamente la valutazione dei titoli e le materie oggetto d’esame dei singoli profili professionali. L’ammissione e l’esclusione alla prova e tutte le altre comunicazioni inerenti al concorso, saranno pubblicate sul sito della Regione Marche nella sezione Regione utile> Ricostruzione Marche>Concorsi. Tale pubblicazione ha valore di notifica tutti gli effetti di legge.

Per informazioni dettagliate su questo concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.

