Condizionatore e bollette salate, ecco i consigli per risparmiare

E’ estate e nessuno vuole rinunciare all’aria condizionata. Anche in casa il calore si fa sentire e, come ben sappiamo, chi soffre di più queste temperature sono bambini e anziani. Eppure, per una famiglia non è facile affrontare l’aumento in bolletta dovuto all’utilizzo di condizionatori in casa. La soluzione, però, c’è e non è per niente drastica. Basta seguire alcuni piccoli accorgimenti senza rinunciare a rinfrescare la propria casa.

Bollette salate, cosa fare?

Secondo Facile.it, l’aumento in bolletta può arrivare addirittura al 28% o anche oltre se i condizionatori vengono usati in maniera errata o non sono efficienti come dovrebbero essere. Il consumo medio considerato, senza l’uso dell’impianto di aria condizionata, è pari a circa 3.000 kWh l’anno, ovvero 640 euro. Se aggiungiamo un condizionatore di classe A+, i consumi potrebbero salire a circa 3.795 kWh l’anno. Ciò significa che, in questo caso, la bolletta arriverebbe a circa 800 euro o più. L’aumento, dunque, sarebbe di almeno 160/170 euro.

Per risparmiare basta seguire dei piccoli accorgimenti. Ecco i nostri consigli:

innanzitutto, scegliete condizionatori di alta efficienza (possibilmente classe A, A+ e A++ e superiori) che garantiscono minori consumi energetici e, di conseguenza, costi minori in bolletta. Inoltre, il loro impatto sull’ambiente sarà meno incisivo;

se il condizionatore ne è dotato, è consigliato impostare la funzione di deumidificazione piuttosto che quella di raffrescamento: in questo modo è possibile ridurre i costi in bolletta fino al 13%;

durante le ore più calde è preferibile abbassare le tapparelle, in modo da permettere ai condizionatori di raggiungere più in fretta la temperatura ideale;

è fondamentale chiudere le finestre e le porte affinché l’aria fresca non si disperda inutilmente: in questo modo risparmierete fino al 6% dei costi totali;

infine, ricordate di mantenere i vostri condizionatori puliti. E’ fondamentale non solo per la vostra salute, ma anche perché in questo modo si ha la certezza che l’impianto possa funzionare al 100% della sua efficienza. Con una pulizia annuale dei filtri è possibile ridurre i consumi fino all’8%.

Ovviamente ricordate che non bisogna mai esagerare: scegliete sempre le temperature giuste e quando non è necessario cercate di fare a meno del condizionatore.

