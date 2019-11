Condominio: cambio delle tabelle millesimali

Cosa succede se il condominio effettua un cambio delle tabelle millesimali? A rispondere in merito è intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 26042 del 15 ottobre 2019, che ha affermato in ambito condominiale l’approvazione e le modifiche delle tabelle millesimali devono risultare da atto scritto, mentre non possono avvenire in conseguenza di comportamenti concludenti tenuti dai condomini.

Condominio e pagamento dei contributi

Inoltre, specifica che non basta il pagamento dei contributi per diversi anni da parte della collettività condominiale sulla base di tabelle applicate di fatto, oppure la prolungata accettazione dei rendiconti o la partecipazione con voto favorevole a delibere di ripartizione delle spese secondo criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle pre-esistenti.

