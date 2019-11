Condono e rottamazione, nuova possibilità per le cartelle esattoriali 2018

Riapertura della rottamazione e sanatoria delle liti pendenti. Si parla di emendamenti che daranno il via alla Rottamazione quater, pace fiscale sugli avvisi bonari e proroga delle sanzioni per la lotteria degli scontrini, tutti inseriti nel Decreto fiscale, che è alla valutazione di ammissibilità.

Correttivi in arrivo

Il Decreto fiscale n. 24/2019 contiene numerosi emendamenti presentati in commissione Finanze alla Camera in sede di conversione in legge. Tra gli emendamenti prevista una nuova rottamazione “quater” e il condono per gli avvisi bonari, iva ridotto sui prodotti igienici femminili, rinvio delle sanzioni per la lotteria degli scontrini, sanzioni e multe ridotte per chi non si adegua ai pagamenti con il Pos.

Riapertura dei termini

Il decreto prevede solo la possibilità per chi non è riuscito a pagare le rate di luglio di mettersi in regola pagando entro il 2 dicembre 2019.

Rottamazione ter: prolungati i tempi di scadenza, dal 2 al 9 dicembre

Rottamazione Quater e sanatoria avvisi bonari e rateizzazioni

Il PD propone di estendere la rottamazione anche gli avvisi bonari e per tutti i contribuenti che avevano aderito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali. Presentati decreti che prevedono una nuova rottamazione la “quater” che consente di sanare le cartelle esattoriale affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione fino al 31 dicembre 2018.

Da oggi 13 novembre si incomincerà a valutare l’ammissibilità per le proposte presentate con le coperture possibili.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest