La crisi economica in Italia a causa del coronavirus è molto forte e servono azioni che allevino il peso delle tasse e debiti che gravano sulle aziende. In questi giorni gira sul web la possibilità di una nuova rottamazione, ma quanto c’è di vero?

Pace fiscale: ci sarà la rottamazione quater?

Un lettore mi chiede: “Gent.ma Dott.ssa Angelina Tortora, le chiede se possibile sapere se corrisponde al vero che ci sarà un condono per la rottamazione ter. Le voci sono tante ma di fatti concreti ancora non se ne parla. Sono diversi anni che annaspiamo per mancanza di lavoro (siamo un Srl) tra crisi economica e covid, per cui sarebbe un grande sollievo il condono di cui le parlo.

La ringrazio e saluto A.”

Le ipotesi allo studio

Il governo in un momento così difficile, causato dall’emergenza Coronavirus, ha lanciato molte misure a sostegno dell’economia.

Ha prorogato i termini della precedente rottamazione e saldo e stralcio al 10 dicembre per tutti le rate non pagate nel 2020.

L’idea di una nuova rottamazione (quater) e pace fiscale nel 2020 ad ampio raggio, è stata lanciata dal leader della lega Matteo Salvini.

Ma il governo ha escluso questa possibilità, da qualche giorno riaffiora questa ipotesi, ma le idee sono discordanti e finché non ci saranno ipotesi concrete io non darei peso a queste voci.

Un condono tombale che permette al cittadino (privato e imprese) di risolvere i problemi con il Fisco, sarebbe una grande svolta, che porterebbe soldi nelle casse dello Stato e nello stesso tempo aiuterebbe le aziende gravate di debiti a ripartire.

Un impegno importante che il Governo non sembra voler affrontare in questo momento.

Qualcosa di certo si saprà negli incontri di settembre che serviranno a formulare la legge di Bilancio 2021.

Mi dispiace, ma al momento nulla di concreto, ma pubblicheremo aggiornamenti costanti con tutti gli sviluppi.

