Congedo biennale straordinario legge 151 per assistere il familiare con legge 104 art. 3 comma 3, come requisito vincolante ha la convivenza con il familiare per poter prestare una’assistenza continua e permanente, Inoltre, è l’unica misura che prevede un diritto di priorità familiare e solo in “mancanza” o se affetto da patologie invalidanti certificate, tale diritto viene trasmesso al familiare successivo avente diritto. Il congedo è fruibile per due anni nella vita lavorativa, i due anni possono anche essere frazionati, sono retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa valida al diritto e alla misura ai fini pensionistici. Entrambi i requisiti non sussistono nei permessi legge 104 di tre giorni retribuiti.

Congedo straordinario biennale: diritto di priorità vincolante, di cosa si tratta

Salve, assisto mia zia che viviamo assieme, usufruisco della legge 104 con le 3 giorni al mese. Vorrei sapere se posso accedere al biennio? Cioè mi posso assentare per 2 anni dal lavoro? In attesa di un vostro riscontro infinitamente ringrazio!

Risposta: la normativa sul congedo biennale straordinario legge 151, stabilisce l’elenco dei beneficiari in base al seguente elenco:

coniuge convivente con la persona con disabilità grave e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76;

in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;

in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi;

in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi;

in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Quindi, solo se i familiari aventi diritto si trovano in “mancanza” o affetti da patologie invalidanti, lei può farne richiesta. La solo convivenza con il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 non da diritto al congedo straordinario legge 151.

Per sapere quali sono le patologie invalidanti che permettono il superamento del diritto, troverà tutte le informazioni in quest’articolo: Congedo biennale per assistere il familiare con legge 104: la priorità familiare con quale invalidità è superata?

