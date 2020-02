Il congedo straordinario di due anni retribuito in base alla legge 151 per assistere il familiare con legge 104 art- 3 comma 3 che il lavoratore avente diritto deve avere la convivenza con il familiare. Il requisito di convivenza si intende soddisfatto anche con la coabitazione o con la dimora temporanea. Una lettrice ci chiede: Vorrei delle informazioni riguardo la convivenza per quanto riguarda il congedo dei due anni. Mio figlio ha subito un incidente stradale in consegna ad esso ha avuto la 104, lavora e risiede in un paese diverso dal mio che sono la madre e non ha nessun…

Congedo straordinario e diritto di priorità familiare

La domanda inviata non è completa, ma posso comunque risponderla, la prima cosa da considerare è il diritto di priorità familiare che è il primo ostacolo da superare.

La normativa prevede che posso usufruire del congedo straordinario legge 151 i seguenti soggetti:

coniuge convivente con la persona con disabilità (legge 104 art. 3 comma 3) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge;

in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso, subentrano i genitori anche adottivi;

in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso, subentrano i figli;

in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso, subentrano i fratelli conviventi il parente o l’affine entro il terzo grado convivente;

in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso degli altri soggetti aventi diritto subentra uno dei figli non ancora conviventi. In questo ultimo caso la convivenza può essere instaurata anche in un momento successivo.

Solo in casa di mancanza o di patologie invalidanti, il diritto viene trasferito al successivo familiare.

Per approfondire l’argomento, consigliamo di leggere: Congedo straordinario con legge 104: diritto di priorità familiare

Quindi, se si trova in questo ordine di priorità può fare domanda sempre se ha anche il requisito di convivenza che si intende soddisfatto anche con la residenza temporanea.

Residenza temporanea

In riferimento al requisito di convivenza è possibile accedere alla residenza temporanea che si ottiene con la registrazione nel registro della popolazione temporanea e ha una durata di 12 mesi; inoltre, può essere chiesta una sola volta nella vita.

Possono fare richiesta:

cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi

cittadini extracomunitari residenti all’estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi

cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.

L’INPS con le Circolari n. 32/2012 e n. 159/2013, specifica che il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte del richiedente in base ai dati forniti della residenza anagrafica o dimora temporanea del disabile o del dipendente.

In risposta alla nostra lettrice può chiedere la residenza temporanea per assistere suo figlio. Va ricordato che la dimora può essere chiesta al massimo per 12 mesi.

