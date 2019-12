Congedo di due anni retribuito: è possibile il raddoppio del beneficio?

Congedo straordinario legge 151 di due anni retribuiti per assistere il familiare convivente affetto da handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. I periodi di assenza lavorativa sono coperti da contributi figurativi. Il congedo è fruibile sia nel settore privato che pubblico, ma bisogna osservare il diritto di priorità familiare. Analizziamo il quesito di un nostro lettore.

Congedo straordinario legge 151 per assistere due genitori

Buongiorno,

Spero che possiate fare attenzione il mio quesito e fornire la risposta. Ho entrambi i genitori con legge 104 art 3 comma 3, figlio unico, dipendente pubblico, attualmente sto terminando i 2 anni di beneficio per papà, pertanto volevo chiedervi se ho diritto ad ulteriori 2 anni anche per mamma.. Essendo i 2 casi analoghi ma distinti.. So che ci sono sentenze della cassazione in merito al raddoppio del beneficio, di cui esito positivo.

Saluti

Circolare Inps

La normativa ha chiarito quest’aspetto con la circolare Inps n. 28 del 28 febbraio 2012, che recita alla lettera b) Casi particolari: “…resta confermata la possibilità per lo stesso lavoratore di assistere più familiari disabili, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge per ciascuno di essi e delle altre condizioni previste. Naturalmente, in tal caso, il limite complessivo di durata del congedo è di due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti”.

La condizione per poter fruire del congedo straordinario legge 151 è che il familiare sia affetto da handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e non sia ricoverato in struttura a tempo pieno.

Congedo straordinario legge 151 e raddoppio: sentenze

Si ricorda che le sentenze della Cassazione non sono legge, ma servono agli enti a recepirle e riguardo singoli casi specifici, al momento la normativa in atto a cui bisogna far riferimento è questa.

Ci sono sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che hanno ribaltato la situazione ma prevedono dei casi molto specifici, come la sentenza n. 11031 del 5 maggio 2017; nella quale il giudice ha rigettato il ricorso dell’Inps stabilendo il raddoppio del congedo straordinario legge 151, per assistere i due figli minori disabili. La Corte ha stabilito il limite di due anni per ciascun figlio minore affetto da grave disabilità. Questo è un caso molto particolare, con esigenze specifiche, non assimilabile alla sua situazione.

Congedo straordinario con legge 104 e limite di età, i chiarimenti

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube