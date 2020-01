Il congedo biennali straordinario ai sensi della legge 151 concesso al lavoratore per assistere il familiare con handicap grave con legge 104 art. 3 comma . I due anni di assenza retribuita per assistere il familiare è di due anni anche non consecutivi, inoltre, sono coperti da contributi figurativi. Per poter fare domanda una delle condizioni richieste è che il familiare d’assistere non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili. La normativa non fa distinzione fra strutture private o pubbliche, l’importante che assicurino un’assistenza sanitaria continuativa.

Congedo straordinario e requisito di convivenza

Analizziamo il quesito di una nostra lettrice: Mi permetto di scriverle per un quesito che nessuno riesce a darmi una risposta. Io ho la mia mamma ospite in una casa di riposo semplice. Siccome mia madre è dichiarata gravemente disabile e interdetta. In questi ultimi tempi mia madre ha problemi di deambulazione e all’interno della casa dove è ospite il fisioterapista si deve occupare di 78 ospiti, quindi come si può constatare non ha il tempo necessario per aiutare mia madre a fare della fisioterapia mirata alla riabilitazione dei cammino (almeno col girello) premetto che la casa di riposo è a 5 km da dove abito io. È vero che ho letto più volte che per avere il congedo ci vuole la convivenza ma io anche se ho pensato di portarla a casa ma io abito al 1° piano perciò mi resta impossibile portarla da un fisioterapista o in ospedale o qualche struttura convenzionata, e io non posso prendere la mia residenza dove è lei. Cosa posso fare? C’è qualche eccezione in questi casi? Spero che mi risponda il più presto possibile dandomi buone notizie. Nel frattempo, la ringrazio per la sua disponibilità e le porgo sentiti saluti.

Risposta. La normativa oltre a richiedere che il familiare non sia ricoverato in struttura, richiede due requisiti fondamentali: il requisito di convivenza che si può considerare assolto anche con la coabitazione (stesso numero civico, stesso stabile con interni diversi) oppure con la residenza temporanea; e il diritto di priorità familiare.

In riferimento al requisito di convivenza non ci sono alcune eccezioni che permettono di bypassare questo requisito, anche perché la normativa per i disabili non autosufficienti prevede l’assistenza domiciliare. Se lei vuole fruire del congedo straordinario legge 151, deve per forza trasferire sua madre presso il suo domicilio o viceversa.

