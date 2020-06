Congedo di due anni retribuito per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Possono fare domanda i lavoratori dipendenti (settore privato e pubblico), che convivono con il familiare con disabilità d’assistere e che rispettano un preciso ordine di priorità familiare. Il congedo straordinario legge 151 prevede che il requisito di convivenza si intende soddisfatto anche con la coabitazione (stesso stabile diverso appartamento), oppure con la residenza temporanea.

Diritto di priorità familiare

In riferimento al diritto di priorità familiare, la normativa a differenza dei permessi legge 104, stabilisce un preciso ordine, che può essere bypassato solo in mancanza, per decesso o per patologie invalidanti. Ecco l’ordine da seguire:

coniuge convivente con la persona disabile ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, componente dell’unione civile convivente;

genitori anche adottivi, in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso;

figli conviventi, in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso;

fratelli o sorelle conviventi, in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso;

il parente o l’affine convivente entro il terzo grado, in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso;

figlio non convivente, ma con l’obbligo di instaurare la convivenza, in caso che tutte le altre figure conviventi: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, parenti e affini al terzo grado, parti unioni civili, siano mancanti, defunti o affetti da patologie invalidanti.

Per approfondire l’argomento: Congedo straordinario con legge 104 di due anni retribuito, le patologie per fare domanda

Congedo di due anni retribuito per il familiare: solo per età senza invalidità, è possibile?

Un lettore ci scrive: “Vorrei sapere se posso usufruire di questo congedo anche se ho mia mamma di 86 anni ma senza invalidità grazie mille”.

Il congedo straordinario prevede che la persona d’assistere non possa compiere atti di vita quotidiana e abbia bisogno di una assistenza continua. La certificazione da presentare per poter fare domanda è il verbale legge 104 da cui si rileva l’handicap grave.

La sola età non è considerata sufficiente, anche perché con 86 anni se non si hanno patologie invalidanti, si è autosufficienti.

