Congedo straordinario con legge 104, busta paga più bassa

Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare disabile con legge 104 art. 3 comma 3, una lettrice ci chiede: Buonasera, posso sapere il limite massimo dello stipendio per una persona in congedo straordinario ? Mio marito aveva uno stipendio di 3300 euro al mese , ora è in congedo straordinario e il primo stipendio ha percepito 2000 euro una disparità importate. Mi può dare delle delucidazioni?

Congedo straordinario con legge 104: differenze in busta paga

Come più volte specificato il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave, ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3; consiste in una sospensione del rapporto di lavoro per la quale spetta una indennità pari all’ultima retribuzione. Il calcolo della retribuzione da percepire considera solo le voci base della busta paga, non sono considerati eventuali straordinari, bonus produzione e tutte le altre voci variabili.

Probabilmente la differenza di busta paga è dovuta alle voci variabili che con il congedo straordinario non vengono riconosciute.

Inoltre, è da considerare che nella fruizione del congedo straordinario legge 151, non maturano i ratei delle ferie, TFR e tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto si tratta di una sospensione del rapporto di lavoro. I ratei di ferie, TFR, tredicesima e quattordicesima, maturano in base all’effettivo lavoro.

Nel periodo di sospensione del lavoro per congedo straordinario legge 151 è coperto da contribuzione figurativa validi ai fini pensionistici.

