Congedo straordinario con legge 104: diritto di priorità familiare

Il congedo straordinario legge 151 prevede un ordine familiare per poter fruire del periodo di assenza retribuito di due anni (anche frazionati) per assistere il familiare disabile con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Scopriamo qual è l’ordine di priorità familiare e rispondiamo anche alla domanda di un nostro lettore.

Congedo straordinario legge 151: diritto di priorità

La normativa prevede che possono fruire del congedo straordinario i familiari secondo un preciso ordine di priorità, così stabilito:

coniuge convivente con la persona con disabilità (legge 104 art. 3 comma 3) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge;

in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso, subentrano i genitori anche adottivi;

in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso, subentrano i figli;

in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso, subentrano i fratelli conviventi il parente o l’affine entro il terzo grado convivente;

in caso di patologie invalidanti, mancanza o decesso degli altri soggetti aventi diritto subentra uno dei figli non ancora conviventi. In questo ultimo caso la convivenza può essere instaurata anche in un momento successivo.

Solo in casa di mancanza o di patologie invalidanti, il diritto viene trasferito al successivo familiare avente diritto.

Domanda di un lettore

Buon giorno, scrivo in merito alla legge 104 vorrei sapere se posso avere i 24 mesi mia moglie e stata operata 1 anno fa a un tumore al seno e io prendo i 3 giorni al mese viviamo nella stessa casa. Grazie aspetto notizie

Risposta. Lei ha diritto al congedo straordinario legge 151 per assistere sua moglie, in quanto per prendere i permessi legge 104 di tre giorni al mese, ha ricevuto il verbale legge 104 con gravità, quindi può fare domanda all’Inps e consegnare copia al datore di lavoro. Lo può fare direttamente tramite il portale Inps con le credenziali dispositive oppure si può rivolgere ad un patronato.

