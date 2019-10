Congedo straordinario con legge 104 e indennià di accompagnamento

Il congedo straordinario legge 151 può essere chiesto dal lavoratore per assistere un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno….vorrei chiederle se (sono in congedo legge 151) potrei fare domanda di indennità di accompagnamento. Grazie.

Congedo straordinario legge 151 e domanda di indennità di accompagnamento

Gent.mo Sig.

La condizione essenziale per usufruire del congedo parentale ai sensi della legge 151 è lo svolgimento dell’attività lavorativa, detto ciò, ritenuto che l’indennità di cui al congedo straordinario biennale ha natura giuridica diversa da quella per cui viene corrisposta l’indennità di accompagnamento, ne consegue, che avendo le due prestazioni economiche natura giuridica differente non vi sono ragioni di incompatibilità tra le stesse.

Entrambe rappresentano misure di natura assistenziale, tuttavia tra le due vi è una profonda differenza, infatti, l’indennità prevista a titolo di congedo straordinario è finalizzata a sostituire la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per assistere il proprio familiare; mentre l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata direttamente in favore del soggetto affetto dalla patologia invalidante.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena

