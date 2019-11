Congedo straordinario con legge 104 e residenza temporanea per 12 mesi

Il lavoratore dipendente sia del settore pubblico che del settore privato, che assiste un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, può fruire del congedo straordinario legge 151 di due anni retribuito. Questa misura presenta dei requisiti vincolanti: diritto di priorità e requisito di convivenza con il familiare d’assistere. In merito al requisito di convivenza un lettore ci pone una domanda specifica, esaminiamo di cosa si tratta.

Congedo straordinario con legge 104 e requisito di convivenza

Salve sono una collaboratrice scolastica e ho una storia un po’ ingarbugliata spero che lei mi possa aiutare. Purtroppo a mio marito è stato diagnosticato una malattia grave da circa un anno e mezzo. Per motivi di legge io sono vincolata a tenere la residenza in un altro comune per altri due anni, ma convivo e sono domiciliata per motivi di lavoro nello stesso domicilio con mio marito. L’anno scorso che era un momento particolare per mio marito ho dovuto fare domanda per avere la residenza temporanea e ho preso cinque mesi di congedo legge 151, ma adesso è scaduta e la malattia va avanti, come potrei fare per prendere il congedo? Spero in un suo aiuto. La ringrazio per la sua rubrica che aiuta tante persone. Grazie e aspetto risposta

Congedo straordinario retribuito di 2 anni: dimora temporanea può essere retroattiva?

Dimora temporanea

la residenza temporanea ha una durata massima di 12 mesi, pertanto allo scadere del periodo anzidetto, dovrà necessariamente chiedere la residenza anagrafica, al fine di non perdere il beneficio del concedo straordinario legge 151.

