Congedo straordinario legge 151 di due anni per assistere il familiare con legge 104 art. 3 comma 3. Questa misura è retribuita e coperta da contribuzione figurativa, possono fare richiesta i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. È soggetto a requisiti precisi: requisito di convivenza con il familiare d’assistere e diritto di priorità. Analizziamo il quesito di un nostro lettore.

Congedo straordinario con legge 104: l’emergenza coronavirus ha cambiato il requisito di convivenza?

Buongiorno, ho letto l’articolo del 2018 sull’impossibilità di prorogare l’iscrizione nei registri temporanei di un altro comune dopo il primo anno.

Chiedo, a tal proposito, intanto se ci siano delle novità nella normativa. Qualora sia rimasto tutto – ahimè – immutato, chiedo se una nuova iscrizione nello stesso comune possa essere chiesta alcuni mesi dopo l’avvenuta scadenza della prima iscrizione.

Infine, chiedo se, a vostra conoscenza, l’Inps effettua sempre, sistematicamente, dei controlli sulla residenza del richiedente prima di decidere di approvare o rigettare una richiesta per congedo straordinario

Grazie

Congedo straordinario per assistere il familiare con legge 104

Il decreto-legge “Cura Italia” ha previsto molte misure in aiuto alle famiglie e i lavoratori, tra queste l’estensione di 12 giornate in più dei permessi legge 104; il congedo COVID-19 di 15 giorni; il bonus baby-sitter; l’indennità di 600 euro per le partite IVA e lavoratori autonomi; Bonus affitto commerciale, ecc.

In riferimento al congedo straordinario e all’obbligo della residenza con il familiare disabile, nulla è cambiato. Rimane l’obbligo che è possibile soddisfare con la residenza temporanea e con la coabitazione (stesso stabile ma in diverso appartamento).

La residenza temporanea si può chiedere solo per un anno, non è rinnovabile e non è prevista nello stesso comune di residenza. Non è possibile chiedere la residenza temporanea nello stesso comune ma solo se si risiede in comuni diversi

Documentazione da presentare

All’atto della domanda da inviare all’Inps, bisogna specificare il requisito di convivenza come viene soddisfatto. Nello specifico bisogna allegare alla domanda il modulo di atto notorio fornito dall’Inps, lo può scaricare qui: AP17_AttoNotorio.

Deve essere compilato in ogni sua parte e nella parte descrittiva bisogna indicare che il congedo straordinario legge 151 è richiesto per assistere il familiare disabile maggiorenne e indica i dati del familiare d’assistere descrivendo anche la coabitazione o la residenza temporanea. La domanda può farla direttamente lei tramite le credenziali dispositive sul portale Inps oppure tramite un patronato.

