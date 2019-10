Congedo straordinario legge 104 per assistere il familiare con handicap grave (art. 3 comma 3), alla domanda vanno allegati una serie di documenti, tra questi l’atto notorio. Un lettore ci pone la seguente domanda: Buonasera, l’INPS mi ha chiesto questa dichiarazione come posso fare grazie. ai fini dell’istruttoria della domanda di Congedo per assistere il familiare con disabilità grave (art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001), presentata in data 24/02/2019, si chiede l’invio a questa Sede, nel più breve tempo possibile, della seguente documentazione:

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Disabile maggiorenne

Questa Sede si riserva di accertare il diritto alla prestazione all’esito della verifica della documentazione richiesta, pertanto la presente comunicazione non implica il riconoscimento del diritto alla prestazione e non interrompe la prescrizione vigente in materia. Nell’inviare la documentazione richiesta si consiglia di allegare copia della presente lettera.

Congedo straordinario con legge 104: atto notorio (modulo e istruzioni)

Deve compilare il modulo di atto notorio, l’Inps fornisce un modulo apposito, lo può scaricare qui: AP17_AttoNotorio, lo compila in ogni sua parte e nella parte descrittiva indica che il congedo straordinario legge 151 è richiesto per assistere il familiare disabile maggiorenne e indica i dati del familiare d’assistere. Unitamente al modulo di atto notorio deve inviare anche la lettera che le è pervenuta dall’Inps. Per l’invio può farlo direttamente lei con le credenziali dispositive Inps, oppure rivolgersi al patronato.

Congedo straordinario con legge 104: come fare domanda

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

