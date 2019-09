Congedo straordinario con legge 104 senza cambio di residenza?

Congedo straordinario biennale con legge 104, una lettrice ci pone la seguente domanda: Volevo sapere in merito alla legge per usufruire dei due anni di aspettativa per la mamma che ha bisogno di assistenza essendo invalida al 100%. È possibile avere l’aspettativa essendo io dipendente pubblica senza spostare la mia residenza? Grazie.

Congedo straordinario e cambio di residenza

Uno dei requisiti richiesti per fruire del congedo biennale legge 151 per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3) è la convivenza con il familiare. Tale requisito si intende soddisfatto anche con la coabitazione (stesso stabile diverso appartamento); oppure con la dimora temporanea.

Quest’ultima si può chiedere solo se si abita in due comuni diversi, inoltre ha una validità di 12 mesi e non è rinnovabile, va fruita una sola vita nell’arco della vita.

Possono fare domanda del congedo sia i dipendenti pubblici che privati.

Quindi, nel caso specifico la risposta è negativa, c’è sempre bisogno che il familiare faccia parte del nucleo familiare del lavoratore o viceversa.

