Congedo straordinario legge 104 e contratto a termine, come funziona?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

Resta inteso che se il contratto durasse meno della durata massima del congedo (2 anni) potrà fruire del residuo non goduto successivamente con prossimi contratti di lavoro.

Nel suo caso, quindi, chiedendo oggi il congedo (che comunque ha pratiche burocratiche che necessitano di circa 60 giorni per l’accoglimento della domanda) ne potrebbe fruire soltanto fino al 30 novembre 2019. Se è sicura che le rinnoveranno il contratto di lavoro può iniziare a presentare domanda di congedo ora fruendone, poi, dopo il 30 novembre con il rinnovo del contratto ma solo fino alla scadenza dello stesso.

Buongiorno,vivo in provincia di Trento.Ho letto l’articolo che riguarda il congedo straordinario legge 104,e vorrei sapere se posso usufruire,in quanto io ho lavorato solo una settimana avendo un contratto determinato,che scade il 30 novembre,ma il datore di lavoro,mi ha detto che mi lo rinnova.Ho lavorato soltanto una settimana, perché il mio marito si e ammalato gravemente al improvviso (tumore al tronco cerebrale)ha ricevuto una invalidità di 100%,e ha bisogno di assistenza sempre.Grazie.Buona giornata.Aspetto la sua risposta.

Il congedo straordinario retribuito permette ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, che assistono un familiare con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, di assentarsi dal lavoro per un massimo di 2 anni percependo un’indennità pari all’ultima retribuzione, conservando, al tempo stesso, posto di lavoro e mansione svolta.

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.