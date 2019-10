Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

La normativa non prevede eccezioni e il congedo straordinario viene concesso solo quando il parente avente diritto, secondo l’ordine di priorità, è mancante o affetto da patologie invalidanti certificate.

Il congedo straordinario legge 151 ha delle regole ben precise, oltre al requisito di convivenza con il familiare con invalidità certificata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, prevede anche un ordine di priorità degli aventi diritto. Una lettrice ci chiede: Buonasera, vorrei sapere se mi spetta il congedo straordinario legge 151. Io assisto mia suocera con legge 104 art. 3 comma 3, che convive con noi da molti anni, mio marito non può assisterla, posso chiedere io il congedo, grazie

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.