Congedo straordinario per disabile ricoverato: quando è possibile?

Con il congedo straordinario retribuito i lavori dipendenti del settore pubblico e privato possono assentarsi dal lavoro per 2 anni per assistere un familiare con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3. Cosa accade, però, se il disabile che si assiste dovesse essere ricoverato in una struttura ospedaliera? Vediamo cosa prevede la legge.

Congedo straordinario legge 104

Una nostra lettrice ci chiede:

Buongiorno,

avrei bisogno di informazioni riguardo i permessi straordinari della L 104.

Premetto che sono un’insegnante statale e ne usufruisco per mio marito, il quale dovrà subire, a breve, amputazione di una gamba.

Mentre sarà in ospedale e in struttura riabilitativa ho diritto a questo permesso straordinario? Per me importantissimo anche perchè, oltre ovviamente ad assisterlo, sarò impegnata a cercare una casa senza barriere architettoniche (la casa attuale è su due piani con una stretta scala a chiocciola fra la zona giorno al pian terreno e la zona notte al primo piano) e a fare il trasloco.

Chiedo cortesemente tutte le informazioni possibili a questo riguardo.

In attesa di una Vostra risposta porgo cordiali saluti

Il presupposto per poter godere del congedo straordinario retribuito legge 151/2001, è che la persona con handicap grave da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura ospedaliera (sia pubblica che privata). Per ricovero a tempo pieno, così come ha precisato sia l’INPS che la funzione pubblica, si intende il ricovero per le intere 24 ore giornaliere presso strutture ospedaliere o strutture che prestano e assicurano assistenza sanitaria.

Il lavoratore del settore privato

può assistere il familiare con handicap grave ricoverato in struttura ospedaliera quando i sanitari della struttura stessa certifichino il bisogno di assistenza prestata da un familiare.

Per i dipendenti del settore pubblico questa eccezione, invece, sussiste solo quando il disabile da assistere sia un minore.

Nel suo caso, quindi, appartenendo al settore pubblico, se anche i sanitari certificassero il bisogno di assistenza non potrebbe fruire del congedo per suo marito nel periodo in cui sarà ricoverato.

