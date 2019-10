Il congedo straordinario legge 151 retribuito di due anni ha due requisiti che non si possono bypassare e che sono fondamentali per la fruizione della prestazione. Si tratta del diritto di priorità e del requisito di convivenza. Un nostro lettore ci pone una domanda specifica sul requisito di convivenza e la possibilità di non pagare doppie tasse; analizziamo cosa è possibile fare.

Congedo straordinario legge 151

Buonasera, volevo delle informazioni sulla 104 Dls 151 sui 2 anni retribuiti…in base al famigliare affetto da handicap e riconosciuto invalido con art 3 comma 3 io sono residente a Trieste mia madre a nel Friuli il cambio di residenza mi comporterebbe il pagamento della ICI sulla casa in quanto sono proprietario di un immobile a Trieste più mia madre perderebbe i benefici sulla sua pensione in quanto lo scrivente farebbe reddito nel suo nucleo familiare.

Inoltre, mi dicevano di chiedere la dimora temporanea ma la stessa dura 1 solo anno mentre invece i benefici della legge durano 2 anni così il secondo anno passerebbe residenza fissa, chiedo cortesemente cosa posso fare? Grazie

Purtroppo, non c’è molto da fare, la normativa è chiara, l’unica possibilità è la residenza temporanea che le permette almeno per un anno di non aggravarsi di doppie tasse sugli immobili.

La persona d’assistere deve far parte del nucleo familiare, altrimenti sarebbe impossibile l’assistenza e il congedo non esaudirebbe la sua natura “prestare assistenza continua al disabile”.

Per approfondimenti sulla dimora temporanea, consigliamo di leggere: Congedo straordinario legge 151: cambio di residenza o dimora temporanea?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062