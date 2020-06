Il congedo straordinario con legge 104 tutela i lavoratori che assistono il familiare con disabilità grave. Si tratta di una misura che prevede una sospensione lavorativa di un massimo di due anni, continui o frazionati. Il congedo nel periodo di sospensione è retribuito e coperto da contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto sia ai fini della misura per la pensione. Per poter fare domanda bisogna seguire un diritto di priorità vincolante e indispensabile il requisito di convivenza che si intende soddisfatto anche con la coabitazione o con la residenza temporanea se lavoratore e familiare risiedono in due comuni diversi.

Congedo straordinario con legge 104 e Naspi

Un lettore ci chiede: “Buongiorno, posso accedere al congedo straordinario durante il periodo della Naspi?”

Prima di rispondere alla sua domanda, ebbene chiarire la funzione specifica del congedo straordinario normato dalla legge 151 per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Il congedo viene riconosciuto solo secondo un ordine di priorità familiare e può essere superato solo in mancanza, decesso o affetto a patologie invalidanti dell’avente diritto. Per sapere quali sono i requisiti specifici, consiglio di leggere la guida: Congedo straordinario con legge 104 di due anni retribuito, le patologie per fare domanda

Si tratta di una misura che permette al lavoratore di sospendere l’attività lavorativa e dedicarsi al familiare.

Per esempio, chi fruisce della cassa integrazione a zero ore non può fare domanda, in quanto già sospeso dall’attività lavorativa e può dedicarsi al familiare.

Per rispondere alla sua domanda, il congedo straordinario legge 151 è previsto per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico. Nel suo caso sono due i fattori da considerare: il primo lei fruendo dell’indennità di disoccupazione Naspi non è più un lavoratore dipendente e quindi non può fare domanda del congedo straordinario da presentare all’Inps e al datore di lavoro.

Il secondo aspetto riguarda sempre la sua situazione di inoccupato, quindi, può dedicarsi al familiare disabile in quanto non è vincolato da orario o altro ostacoli lavorativi che lo impediscano.

