Congedo straordinario retribuito legge 104: come si richiede?

I, congedo straordinario retribuito permette al lavoratori che assistono un familiare con handicap grave di assentarsi per 2 anni dal lavoro mantenendo posto e mansione e percependo un’idennità pari all’ultima retribuzione. Come si richiede il congedo e in quanto tempo viene concesso? Rispondiamo a queste domande per fugare i dubbio di un nostro lettore.

Congedo straordinario retribuito

Il nostro lettore ci ha scritto:

Gentilissimi

Sono un dipendente privato con moglie casalinga ( 22 anni contributi e 60 anni) con un figlio Down con legge 104 art.3 c.3. Che mia moglie per età e acciacchi e peso del figlio non riesce più ad accudire. Attualmente usufruisco dei 3 gg mensili. Posso chiedere il congedo biennale retribuito?

Ringrazio anticipatamente.

Il congedo straordinario retribuito viene concesso seguendo un preciso ordine di priorità familiare che prevede titolare del diritto in pirmis il coniuge e in mancanza, decesso o patologia invalidante dello stesso il diritto passa ai genitori.

Lei e sua moglie, quindi, siete entrambi, indistintamente, titolari del diritto per richiedere il congedo straordinario retribuito. Lei quindi può presentare domanda per il congedo.