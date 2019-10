Congedo straordinario retribuito legge 104: quando senza cambio di residenza?

Tra i requisiti fondamentali per la presentazione della domanda di fruizione del congedo straordinario retribuito vi è la convivenza con il disabile che richiede la coabitazione e la residenza. Solo in 2 casi è possibile non avere la residenza con il disabile e fruire al tempo stesso del beneficio. Vediamo quali.

Congedo straordinario e residenza

Una nostra lettrice ci scrive:

Mi trovo nella necessità di assistere mia madre gravemente disabile ma abito nello stesso comune. Come posso ottenere le agevolazioni previste con Dlgs 151 senza dover fare un cambio di residenza?

Il congedo straordinario retribuito permette ai lavoratori dipendenti di assistere un familiare con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, per due anni percependo un’indennità pari all’ultima retribuzione calcolata sugli elementi base dello stipendio, e di ottenere, per tutto il periodo, copertura contributiva.

Per la concessione del congedo si segue un ordine di priorità familiare che scala solo in mancanza, decesso o patologia invalidante del titolare del diritto.

Come abbiamo anticipato solo in 2 casi, per la concessione del congedo straordinario retribuito regolato dalla legge 151/2001 e volto all’assistenza di un familiare con handicap grave in base alla legge 104/1992, non è richiesto il requisito della residenza e si tratta nello specifico dei casi in cui:

il genitore assiste figlio con handicap grave, e il figlio, quindi, può essere anche non residente

venga richiesta la dimora temporanea (con residenza del disabile e della persona che lo cura in due comuni differenti) con l’iscrizione nel registro della popolazione temporanea all’anagrafe del comune.

Nel suo caso, di conseguenza, la residenza è richiesta obbligatoriamente visto che, risiedendo nello stesso comune con sua madre, non può richiedere l’iscrizione nel registro temporaneo della popolazione per chiedere la dimora temporanea con il disabile.

Purtroppo non ci sono altre alternative e, se non prende la residenza con il disabile soddisfando requisito di coabitazione, purtroppo il congedo straordinario retribuito non le sarà concesso.

