Congedo straordinario retribuito: ordine di priorità scala con la non convivenza?

Il congedo straordinario retribuito permette al lavoratore che assiste un familiare con handicap grave di assentarsi dal lavoro per un massimo di 2 anni in tutta la vita lavorativa, percependo un’indennità pari all’ultima retribuzione calcolata sugli elementi fissi della busta paga. Il congedo, però, segue un’ordine di priorità familiare.

Congedo straordinario e ordine di priorità

Una nostra lettrice ci scrive:

Salve volevo un chiarimento in merito al congedo indicato in oggetto e cioè che l’ordine di priorità dei parenti può essere scavalcato a favore della sorella convivente se il fratello disabile è vedovo orfano dei genitori ma non Convivente coi figli?

La domanda del congedo straordinario viene accettata solo se si rispetta l’ordine di priorità familiare e scala solo in mancanza, assenza o patologia invalidante dell’avente diritto. Se suo fratello è orfano di entrambi i genitori e vedovo ma ha dei figli, seppur non conviventi, il diritto alla fruizione del congedo spetta ai figli e non può scalare verso altri familiari solo per il fatto che i figli non siano conviventi.

Alle sorelle e ai fratelli spetta il diritto della fruizione del congedo solo nel caso che il disabile sia orfano di entrambi i genitori (o nel caso i genitori siano mancanti o affetti da patologie invalidanti), vedovo (o nel caso che la moglie/marito sia mancante o affetto/a da patologia invalidante) e non abbia figli (o nel caso i figli siano affetti da patologia invalidante o siano deceduti).

Nel caso che mi propone, quindi, se i figli in questione non sono affetti da patologie invalidanti il diritto di fruizione del congedo non può scalare alla sorella.