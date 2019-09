Congedo straordinario retribuito per entrambi i genitori, è possibile?

Il congedo straordinario retribuito regolato dalla legge 151 del 2001 permette ai lavoratori dipendenti di avere un congedo di 2 anni, retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione (calcolata sugli elementi fissi della busta paga) prima di accedere al congedo stesso. Essendo la concessione del congedo legata a diversi requisiti obbligatori, non sempre è facile capire se si ha diritto alla fruizione ma soprattutto non sempre è chiara la modalità di soddisfazione dei requisiti richiesti (come ad esempio la residenza con il familiare disabile di cui prendersi cura). In questo articolo ci soffermeremo sulla possibilità di godere del congedo per entrambi i genitori e su come soddisfare il requisito della residenza/convivenza con il disabile.

Congedo straordinario per i genitori

Una nostra lettrice ci scrive:

Salve vorrei sapere se posso usufruire del congedo straordinario temporaneo avendo tutti e due i genitori con Alzheimer ma vivo con la mia famiglia in un comune vicino grazie

E’ possibile fruire del congedo straordinario retribuito per un familiare gravemente disabile in base alla legge 104, articolo 3 comma 3. Nel suo caso, quindi, è necessario che almeno uno dei suoi genitori sia titolare di legge 104, articolo 3 comma 3.

Va ricordato, inoltre, che anche se i disabili da assistere sono 2, è possibile fruire di una massimo di 2 anni di congedo straordinario retribuito in tutta la vita lavorativa.

Inoltre per presentare domanda di congedo straordinario è necessaria la convivenza (coabitazione più residenza) con il disabile grave di cui ci si prende cura. Il requisito della coabitazione può essere soddisfatto o con un cambio di residenza oppure, nel caso di viva in un comune differente rispetto a quello del disabile da assistere, anche con l’iscrizione al registro temporaneo della popolazione richiedendo la dimora temporanea con l’invalido.

Per approfondire è possibile leggere: Congedo straordinario legge 104, come chiedere la dimora temporanea per fruire del beneficio