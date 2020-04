Conoravirus nel mondo: gli sviluppi dell’epidemia globale, i contagi e le vittime

Sono morte almeno 55.781 persone in tutto il mondo a causa della pandemia, secondo i ricercatori della Johns Hopkins University. Il numero di casi confermati ha superato il milione giovedì e si sa che almeno 1.056.777 persone sono state infettate.

La vera portata dell’epidemia sarà probabilmente maggiore a causa di sospette sottostime da parte di alcune nazioni.

L’Italia registra 766 morti in più, ma il tasso di infezione rallenta

Il numero di morti venerdì è stato relativamente stabile , rispetto a quelli visti il ​​giorno precedente. Ma il tasso di nuove infezioni continua a rallentare, suscitando speranze di inversione di tendenza. Circa 85.388 persone sono attualmente infette, con un aumento di 2.339 nuovi casi; 138 in meno di giovedì.

L’Italia rimane il paese più colpito del mondo, dopo aver subito un totale di 14.681 morti.

La situazione nel Regno Unito con 684 morti

È stato confermato che altre 684 persone sono morte negli ospedali del Regno Unito , portando il totale a 3.605 e rendendo le 24 ore alle 17 di giovedì (BST) le più letali dall’inizio dell’epidemia.

Il Dipartimento per la salute e l’assistenza sociale del Paese afferma che 173.784 persone sono state testate; di cui 38.168 erano positivi.

New York con 3.000 morti

Il governatore dello stato, Andrew Cuomo, annuncia che 2.935 persone sono morte . Il bilancio, rispetto a 2.373 del giorno precedente, rappresenta il più alto aumento di un solo giorno da quando ha colpito la crisi del coronavirus.

Ci sono 102.863 casi confermati a New York. Cuomo ha affermato che gli ospedali si sono trasformati in ospedali di terapia intensiva per pazienti Covid-19.

Cittadini dell’UE bloccati all’estero: più di 250.000

Circa 350.000 sono stati rimpatriati ma ciò lascia ancora un quarto di milione di cittadini dell’UE che cercano di tornare a casa.

Josep Borrell, capo della politica estera del blocco, afferma che sono in corso operazioni per recuperarle. Ma aggiunge: “Non si può immaginare che ci siano così tanti europei bloccati nel mondo: i turisti; i visitatori; lavoratori a breve termine”.

Il bilancio delle vittime in Svizzera sale a 484

Il governo svizzero ha annunciato un aumento del numero di decessi , aggiungendo che il numero di casi positivi è ora pari a 19.903. La Svizzera ha chiuso scuole e molte aziende, oltre a vietare riunioni con più cinque persone.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube