Conoravirus: quarta vittima in Italia, ultime notizie

Quarta vittima da coronavirus in Italia, un uomo di 84 anni che era ricoverato all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. L’annuncio è stato dato in diretta ieri su Rai 3. Per cercare di contenere il virus sono scattate misure di prevenzione in tutte le regioni interessate: Scuole chiuse, chiuso anche il duomo di Milano e la Basilica di San Marco. Cancellate tutte le manifestazioni pubbliche, tutti gli eventi culturali, sportivi, religiosi, ludico. Sospeso il carnevale di Venezia e di Ivrea.

Coronavirus: i casi sono 150, Milano ferma

Questa mattina la metropolitana di Milano, di solito affollatissima era vuota, pochissime persone con la mascherina e sciarpe avvolte intorno al volto.

Lo stesso si è verificato sui treni Frecciarossa diretti al capoluogo lombardo.

Il nord messo in ginocchio dal Coronavirus dopo le misure preventive prese dal Governo in vigore a Vò Euganeo e Lodigiano, le due zone rosso con il focolaio dell’epidemia coronavirus, interamente bloccate, da dove non si può uscire e non si può entrare.

Domenica la terza vittima, era una signora anziana ricoverata già in condizioni precarie nel reparto oncologico.

La situazione contagi adesso è ferma a 150 persone di cui: 25 casi in Veneto; 9 casi in Emilia Romagna; 3 casi in Piemonte. Due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani da 14 giorni; a Milano un terzo caso e un medico che è rientrato da un viaggio in Germania da qualche settimana ricoverato al Sacco. È risultato negativo il test dell’omo di 78 anni ricoverato a Sesto San Giovanni.

