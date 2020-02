Consigli pratici per mantenere pulito l’ambiente di lavoro

Vivere in un ambiente pulito e salubre è una delle esigenze più importanti della vita di tutti i giorni, con i luoghi dove si trascorrono le giornate che necessitano di essere costantemente lindi e ordinati sia per una questione legata strettamente all’igiene e alla pulizia di ambienti e oggetti di uso quotidiano, sia per quanto riguarda l’aspetto psicologico legato al minore livello di stress percepito all’interno di un posto dove regnano ordine e pulito.

La casa è senza dubbio il luogo che subito salta in mente quando si parla di pulizia, con la propria dimora che diviene il centro nevralgico dell’attenzione all’igiene, tanto da renderci spesso costantemente insoddisfatti dal livello di pulizia delle nostre abitazioni e perennemente alla ricerca del pulito perfetto che faccia risplendere ogni angolo di tutte le stanze.

Igiene e pulizia sui luoghi di lavoro

Tuttavia spesso si tende a non considerare l’importanza di altri luoghi dove trascorriamo gran parte della nostra giornata e che condividiamo con altre persone che fanno parte della nostra quotidianità.

Parliamo ovviamente dell’ambiente di lavoro e di tutti quegli spazi legati alla nostra professione, la cui pulizia influisce molto sul nostro benessere e quello di colleghi e altri dipendenti, senza dimenticare che ambienti e uffici puliti sono il biglietto da visita dell’azienda agli occhi di terzi, sia nel caso vi è un rapporto diretto con il pubblico, sia nel caso si lavori in ambienti il cui accesso è riservato solo ai lavoratori.

Considerata quindi l’estrema importanza di tener pulito l’ambiente di lavoro, compito nella maggior parte dei casi svolto da ditte di pulizie e da professionisti del settore, è bene tener presente alcuni aspetti fondamentali che sono indice di un posto di lavoro pulito e sano dove tutti possono sentirsi a proprio agio e svolgere i propri compiti nel migliore dei modi.

Postazioni di lavoro : scrivanie, tavoli riunione, sedie e banconi devono essere prive di polvere e sporcizia richiedendo a chi si occupa delle pulizie di controllarle e igienizzarle giornalmente, mentre agli impiegati tocca il compito di tenerle ordinate.

Pavimenti : la pulizia dei pavimenti è qualcosa di imprescindibile, soprattutto negli uffici che si trovano nel centro delle città dove smog, polvere e terra smossa dal traffico esterno e via vai intenso di persone rendono le superfici calpestabili dei posti di lavoro il luogo dove si annida la maggior parte dello sporco.

Vetri e finestre : unica barriera contro la sporcizia proveniente dall’esterno, i vetri e le finestre si sporcano molto facilmente anche solo per il condensarsi dell’umidità esterna o interna; inoltre rappresentano non solo la “porta” d’ingresso di luce e aria fresca, ma sono il volto salubre di un ambiente di lavoro. Per tutti questi motivi la loro pulizia deve essere impeccabile.

Bagni : altrettanto impeccabile, con un’attenzione particolare alla disinfezione profonda, è la pulizia di spazi comuni e particolari come i bagni. L’igiene del bagno sul posto di lavoro è forse quella che potrebbe saltare meno agli occhi ma, senza ombra di dubbio, WC e toilette sono gli ambienti a cui coloro che si occupano delle pulizie devono prestare la massima attenzione. L’utilizzo di deodoranti wc nei bagni e normali tavolette wc non è sufficiente a garantire igiene e sanificazione dei sanitari che possono essere ottenute solo utilizzando prodotti specifici come i prodotti Blue Active di Bref che igienizzano a fondo e hanno una durata in grado di fare fronte anche a utilizzi intensi.

