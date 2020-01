Consultazione fatture elettroniche: proroga al 29 febbraio 2020

Per tenere conto dei tempi di conversione in legge del decreto 124 del 2019 l’adesione al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati” è stata prorogata al 29 febbraio 2020 allargando, di conseguenza il periodo di adesione. Ciò è stato stabilito dal provvedimento del 17 dicembre 2019 del direttore dell’Agenzia delle Entrate che amplia, quindi, il tempo per l’adesione fino alla fine di febbraio.

Per aderire al servizio il consumatore finale deve accedere a Fisconline ed in particolare all’area riservata . Da “la mia pagina persona” è possibile cliccare il riquadro dedicato alla Fattura Elettronica. Nella pagina successiva, a cui sarete inviati, potrete, poi, visualizzare il box dedicato alle “tue fatture”. Cliccando sul pulsante accedi, poi, sarà possibile inserire le proprie credenziali scegliendo, poi, “Aderisci” per aderire al servizio che permetterà a consultazione delle fatture presenti nel proprio cassetto fiscale.

