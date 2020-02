Consumare un uovo al giorno non è dannoso per la salute: lo dice uno studio

Per quanto riguarda l’alimentazione spesso ci sono teorie diverse e contradditorie, ma quando parliamo di alimentazione bisogna andarci piano e con molta cautela. Per molti anni si è sempre pensato che un consumo eccessivo di uova non era cosa sana, il motivo era per i livelli elevati di colesterolo.

Vediamo cosa dicono gli studi in base al consumo di uova

Adesso però gli studi stanno quasi ritrattando, infatti sono ben tre gli studi che non hanno riscontrato nessun danno che le uova causano. Lo studio consisteva che ai soggetti sotto osservazione veniva dato un uovo al giorno, nessuno di loro ha mostrato problemi o controindicazioni, quindi da qui la deduzione degli scienziati che sicuramente l’assunzione di un uovo al giorno non è dannoso alla salute.

L’uovo ha un elevato contenuto di colesterolo, ma non comporta alcuna malattia cardiovascolare. Dopo questa sperimentazione si è visto che non si è andato a modificare nemmeno il valore di colesterolo nel sangue.

Bisogna dire che questi risultati sono molto affidabili e sono applicabili sia ai soggetti che non hanno alcuna patologia, ma bisogna tenerli presenti anche per i soggetti con malattie cardiovascolari.

Questi studi sono stati fatti su circa 150mila soggetti provenienti da 21 paesi diversi e circa 32mila di questi soggetti avevano anche patologie cardiovascolari.

Chiunque legga questo articolo può avere dei dubbi e delle perplessità, lo studio è stato pubblicato da una delle maggiori riviste al mondo, The American Journal of Clinic Nutrition.

La cosa che si raccomanda ai consumatori è quella di non superare il numero di uova che è stato consigliato, uno al giorno. L’uovo è un alimento che ha costi bassi, può essere mangiato a colazione, a pranzo, a cena, l’ideale per un pranzo o una cena leggera, è accompagnarlo con delle verdure, addirittura c’è qualcuno che lo usa pure per fare merenda a metà pomeriggio.

