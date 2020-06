Ci siamo quasi, dal 1° luglio scatta il nuovo limite del contante a 2.000 euro. Bisogna fare molta attenzione perché per importi superiore a 2.000 euro bisognerà utilizzare gli strumenti di pagamento tracciabili: carte di credito, bancomat, bonifici e assegni bancari e postali. Questa nuova soglia rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021, per poi scattare il nuovo limite di 1.000 euro. Bisogna fare molta attenzione, i controlli del Fisco prevedono sanzioni salate per i trasgressori.

Contante: nuovo limite di 2.000 euro anche per i familiari

Dal 1° luglio 2020 bisognerà stare molto attenti, perché il limite di 2.000 euro riguarda anche i prestiti e le donazioni ai familiari.

Non incappano in sanzione e trasgressione i pagamenti rateizzati in contanti, per versamenti e prelievi eseguiti sul proprio conto corrente, perché il trasferimento non avviene tra soggetti diversi e quindi, questa operazione non prevede nessun limite.

Lo stesso vale per gli imprenditori che prelevano gli utili dalla propria ditta individuale o conferiscono somme di denaro per finanziare la propria attività.

Presentato emendamento per rimandare la misura

La nuova stretta sul contante è stata prevista prima della pandemia da Covid- 19, nella legge di Bilancio 2020. È stata varata per combattere l’evasione fiscale. Il suo ingresso crea molte polemiche, si sperava in una sospensione della misura considerando la difficile situazione economica che vive l’Italia.

Presentato anche un emendamento al decreto Rilancio in Parlamento, che prevedeva la modifica della soglia dei contanti dal 1° luglio 2020. Come si legge nell’emendamento, abbassare la soglia dei contanti in clima di pandemia sembra fuori luogo e secondo l’opposizione una riduzione adesso potrebbe frenare il settore del consumo: acquisto di beni e servizi.

Multe salate ai trasgressori

Inoltre, dal 1° luglio insieme alla nuova soglia dei contanti in vigore anche multe salatissime per i trasgressori che vanno da un minimo di duemila euro a un massimo di cinquantamila euro per operazioni fino a 250.000 euro.

