Contatti INPS: tutte le mail delle sedi INPS

Non sempre è facile mettersi in contatto con l’INPS per fare richieste o richiedere informazioni e proprio per questo nell’attuale articolo forniremo tutti i recapiti dell’istituto utili ai nostri lettori. Numero di telefono del contact center, indirizzo email e indirizzo fisico dell’INPS per contatti telefonici e telematici.

Contatti INPS

Una nostra lettrice ci chiede:

Ieri leggevo in un Vs. articolo che avete indicato un indirizzo di posta elettronica dell’INPS (che mi sono persa) per sollecitare il pagamento delle rate di pensione avendone diritto in quanto pensionata dal 1°/09 c.a. ed attualmente priva di altre risorse finanziarie anche per il pagamento del mutuo. In attesa di un Vs. riscontro. Cordiali saluti.

Non esiste una mail univoca per contattare l’Istituto ma esistono diverse mail e pec con cui è possibile contattare la propria INPS di zona.

ABRUZZO

direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it

Direzione.abruzzo@inps.it

ACQUI TERME

direzione.agenzia.acquiterme@postacert.inps.gov.it

Agenzia.acquiterme@inps.it

ADRIA

direzione.agenzia.adria@postacert.inps.gov.it

Agenzia.adria@inps.it

AGORDO

direzione.agenzia.agordo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.agordo@inps.it

AGRIGENTO

direzione.provinciale.agrigento@postacert.inps.gov.it

Direzione.agrigento@inps.it

AGROPOLI

direzione.agenzia.agropoli@postacert.inps.gov.it

Agenzia.agropoli@inps.it

ALBA

direzione.agenzia.alba@postacert.inps.gov.it

Agenzia.alba@inps.it

ALBANO LAZIALE

direzione.agenzia.albanolaziale@postacert.inps.gov.it

Agenzia.albanolaziale@inps.it

ALBENGA

direzione.agenzia.albenga@postacert.inps.gov.it

agenzia.albenga@inps.it

ALCAMO

direzione.agenzia.alcamo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.alcamo@inps.it

ALESSANDRIA

direzione.provinciale.alessandria@postacert.inps.gov.it

Direzione.alessandria@inps.it

ALGHERO

direzione.agenzia.alghero@postacert.inps.gov.it

Agenzia.alghero@inps.it

ALTAMURA

direzione.agenzia.altamura@postacert.inps.gov.it

Agenzia.altamura@inps.it

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI

dc.amministrazionefinanziariaservizifiscali@postacert.inps.gov.it

DCBilanci@inps.it

ANAGNI

direzione.agenzia.anagni@postacert.inps.gov.it

Agenzia.anagni@inps.it

ANCONA

direzione.provinciale.ancona@postacert.inps.gov.it

Direzione.ancona@inps.it

ANDRIA

direzione.provinciale.andria@postacert.inps.gov.it

Direzione.andria@inps.it

AOSTA

direzione.provinciale.aosta@postacert.inps.gov.it

Direzione.aosta@inps.it

AREZZO

direzione.provinciale.arezzo@postacert.inps.gov.it

Direzione.arezzo@inps.it

ARIANO IRPINO

direzione.agenzia.arianoirpino@postacert.inps.gov.it

Agenzia.arianoirpino@inps.it

ASCOLI PICENO

direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it

Direzione.ascolipiceno@inps.it

ASSEMINI

direzione.agenzia.assemini@postacert.inps.gov.it

Agenzia.assemini@inps.it

ASTI

direzione.provinciale.asti@postacert.inps.gov.it

Direzione.asti@inps.it

ATRI

direzione.agenzia.atri@postacert.inps.gov.it

Agenzia.atri@inps.it

AULLA

direzione.agenzia.aulla@postacert.inps.gov.it

Agenzia.aulla@inps.it

AVELLINO

direzione.provinciale.avellino@postacert.inps.gov.it

Direzione.avellino@inps.it

AVERSA

direzione.agenziacomplessa.aversa@postacert.inps.gov.it

Direzione.aversa@inps.it

AVEZZANO

direzione.agenziacomplessa.avezzano@postacert.inps.gov.it

Direzione.avezzano@inps.it

BADIA POLESINE

direzione.agenzia.badia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.badia@inps.it

BAGGIO-LORENTEGGIO

direzione.agenzia.baggio-lorenteggio@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Baggio-Lorenteggio@inps.it

BAGHERIA

direzione.agenzia.bagheria@postacert.inps.gov.it

Agenzia.bagheria@inps.it

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

direzione.agenzia.barcellonapozzodigotto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.barcellonapozzodigotto@inps.it

BARI

direzione.provinciale.bari@postacert.inps.gov.it

Direzione.bari@inps.it

BARI MURAT

direzione.agenzia.barimurat@postacert.inps.gov.it

Agenzia.barimurat@inps.it

BARI SAN PAOLO

direzione.agenzia.barisanpaolo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.barisanpaolo@inps.it

BARLETTA

direzione.agenzia.barletta@postacert.inps.gov.it

Agenzia.barletta@inps.it

BASILICATA

direzione.regionale.basilicata@postacert.inps.gov.it

Direzione.basilicata@inps.it

BASSANO DEL GRAPPA

direzione.agenzia.bassanodelgrappa@postacert.inps.gov.it

Agenzia.bassanodelgrappa@inps.it

BATTIPAGLIA

direzione.agenziacomplessa.battipaglia@postacert.inps.gov.it

Direzione.battipaglia@inps.it

BELLUNO

direzione.provinciale.belluno@postacert.inps.gov.it

Direzione.belluno@inps.it

BENEVENTO

direzione.provinciale.benevento@postacert.inps.gov.it

Direzione.benevento@inps.it

BERGAMO

direzione.provinciale.bergamo@postacert.inps.gov.it

Direzione.bergamo@inps.it

BIELLA

direzione.provinciale.biella@postacert.inps.gov.it

Direzione.biella@inps.it

BOLLATE

direzione.agenzia.bollate@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Bollate@inps.it

BOLOGNA

direzione.provinciale.bologna@postacert.inps.gov.it

Direzione.bologna@inps.it

BOLZANO

direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it

Direzione.bolzano@inps.it

BORGO SAN LORENZO

direzione.agenzia.borgosanlorenzo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.BorgoSanLorenzo@inps.it

BORGO VALSUGANA

direzione.agenzia.borgovalsugana@postacert.inps.gov.it

Agenzia.borgovalsugana@inps.it

BORGOSESIA

direzione.agenzia.borgosesia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.borgosesia@inps.it

BRACCIANO

direzione.agenzia.bracciano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.bracciano@inps.it

BRENO

direzione.agenzia.breno@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Breno@inps.it

BRESCIA

direzione.provinciale.brescia@postacert.inps.gov.it

Direzione.brescia@inps.it

BRESSANONE

direzione.agenzia.bressanone@postacert.inps.gov.it

Agenzia.bressanone@inps.it

BRINDISI

direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it

Direzione.brindisi@inps.it

BRUNICO

direzione.agenzia.brunico@postacert.inps.gov.it

Agenzia.brunico@inps.it

BUSSOLENO

direzione.agenzia.bussoleno@postacert.inps.gov.it

Agenzia.bussoleno@inps.it

BUSTO ARSIZIO

direzione.agenzia.bustoarsizio@postacert.inps.gov.it

Agenzia.BustoArsizio@inps.it

CAGLIARI

direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it

Direzione.cagliari@inps.it

CALABRIA

direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it

Direzione.calabria@inps.it

CALTAGIRONE

direzione.agenzia.caltagirone@postacert.inps.gov.it

Agenzia.caltagirone@inps.it

CALTANISSETTA

direzione.provinciale.caltanissetta@postacert.inps.gov.it

Direzione.caltanissetta@inps.it

CAMERINO

direzione.agenzia.camerino@postacert.inps.gov.it

Agenzia.camerino@inps.it

CAMOGLI

direzione.agenzia.camogli@postacert.inps.gov.it

Agenzia.camogli@inps.it

CAMPANIA

direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it

Direzione.campania@inps.it

CAMPI SALENTINA

direzione.agenzia.campisalentina@postacert.inps.gov.it

Agenzia.campisalentina@inps.it

CAMPOBASSO

direzione.provinciale.campobasso@postacert.inps.gov.it

Direzione.campobasso@inps.it

CAMPOSAMPIERO

direzione.agenzia.camposampiero@postacert.inps.gov.it

Agenzia.camposampiero@inps.it

CANICATTI’

direzione.agenzia.canicatti@postacert.inps.gov.it

Agenzia.canicatti@inps.it

CANOSA DI PUGLIA

direzione.agenzia.canosa@postacert.inps.gov.it

Agenzia.canosa@inps.it

CANTU’

direzione.agenzia.cantu@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Cantu@inps.it

CAPRINO VERONESE

direzione.agenzia.caprinoveronese@postacert.inps.gov.it

Agenzia.caprinoveronese@inps.it

CARBONARA DI BARI

direzione.agenzia.baricarbonara@postacert.inps.gov.it

Agenzia.baricarbonara@inps.it

CARBONIA -GIBA

direzione.agenzia.carbonia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.carbonia@inps.it

CARMAGNOLA

direzione.agenzia.carmagnola@postacert.inps.gov.it

Agenzia.carmagnola@inps.it

CARPI

direzione.agenzia.carpi@postacert.inps.gov.it

Agenzia.carpi@inps.it

CASALE MONFERRATO

direzione.agenzia.casalemonferrato@postacert.inps.gov.it

Agenzia.casalemonferrato@inps.it

CASALECCHIO DI RENO

direzione.agenzia.casalecchiodireno@postacert.inps.gov.it

Agenzia.casalecchiodireno@inps.it

CASALMAGGIORE

direzione.agenzia.casalmaggiore@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Casalmaggiore@inps.it

CASARANO

direzione.agenziacomplessa.casarano@postacert.inps.gov.it

Direzione.casarano@inps.it

CASERTA

direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it

Direzione.caserta@inps.it

CASSINO

direzione.agenziacomplessa.cassino@postacert.inps.gov.it

Direzione.cassino@inps.it

CASTEL SAN GIOVANNI

direzione.agenzia.castelsangiovanni@postacert.inps.gov.it

Agenzia.castelsangiovanni@inps.it

CASTELFRANCO VENETO

direzione.agenzia.castelfrancoveneto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.CastelFrancoVeneto@inps.it

CASTELLAMMARE

filiale.coordinamento.castellammaredistabia@postacert.inps.gov.it

Direzione.castellammaredistabia@inps.it

CASTELLANETA

direzione.agenzia.castellaneta@postacert.inps.gov.it

Agenzia.castellaneta@inps.it

CASTELNOVO NE’ MONTI

direzione.agenzia.castelnovonemonti@postacert.inps.gov.it

Agenzia.castelnovonemonti@inps.it

CASTELNUOVO GARFAGNANA

direzione.agenzia.castelnuovodigarfagnana@postacert.inps.gov.it

Agenzia.castelnuovodigarfagnana@inps.it

CASTELVETRANO

direzione.agenzia.castelvetrano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.castelvetrano@inps.it

CASTIGLIONE DEL LAGO

direzione.agenzia.castiglionedellago@postacert.inps.gov.it

Agenzia.castiglionedellago@inps.it

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

direzione.agenzia.castiglionedellestiviere@postacert.inps.gov.it

Agenzia.CastiglioneDelleStiviere@inps.it

CASTROVILLARI

direzione.agenzia.castrovillari@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Castrovillari@inps.it

CATANIA

direzione.provinciale.catania@postacert.inps.gov.it

Direzione.catania@inps.it

CATANZARO

direzione.provinciale.catanzaro@postacert.inps.gov.it

Direzione.catanzaro@inps.it

CAULONIA

direzione.agenzia.caulonia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.caulonia@inps.it

CAVALESE

direzione.agenzia.cavalese@postacert.inps.gov.it

Agenzia.cavalese@inps.it

CECINA

direzione.agenzia.cecina@postacert.inps.gov.it

Agenzia.cecina@inps.it

CERIGNOLA

direzione.agenzia.cerignola@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Cerignola@inps.it

CERVIGNANO DEL FRIULI

direzione.agenzia.cervignano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.cervignano@inps.it

CESANO MADERNO

direzione.agenzia.cesanomaderno@postacert.inps.gov.it

Agenzia.CesanoMaderno@inps.it

CESENA

direzione.agenziacomplessa.cesena@postacert.inps.gov.it

Agenzia.cesena@inps.it

CHIARI

direzione.agenzia.chiari@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Chiari@inps.it

CHIAVARI

direzione.agenzia.chiavari@postacert.inps.gov.it

Agenzia.chiavari@inps.it

CHIERI

direzione.agenzia.chieri@postacert.inps.gov.it

Agenzia.chieri@inps.it

CHIETI

direzione.provinciale.chieti@postacert.inps.gov.it

Direzione.chieti@inps.it

CHIOGGIA

direzione.agenzia.chioggia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.chioggia@inps.it

CIRIE’

direzione.agenzia.cirie@postacert.inps.gov.it

Agenzia.cirie@inps.it

CIRO’ MARINA

direzione.agenzia.ciromarina@postacert.inps.gov.it

Agenzia.ciromarina@inps.it

CITTA’ DI CASTELLO

direzione.agenziacomplessa.cittadicastello@postacert.inps.gov.it

Direzione.cittadicastello@inps.it

CITTADELLA

direzione.agenzia.cittadella@postacert.inps.gov.it

Agenzia.cittadella@inps.it

CIVITA CASTELLANA

direzione.agenzia.civitacastellana@postacert.inps.gov.it

Agenzia.civitacastellana@inps.it

CIVITANOVA MARCHE

direzione.agenzia.civitanovamarche@postacert.inps.gov.it

Agenzia.civitanovamarche@inps.it

CIVITAVECCHIA

direzione.agenziacomplessa.civitavecchia@postacert.inps.gov.it

Direzione.civitavecchia@inps.it

CLES

direzione.agenzia.cles@postacert.inps.gov.it

Agenzia.cles@inps.it

CLUSONE

direzione.agenzia.clusone@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Clusone@inps.it

CODIGORO

direzione.agenzia.codigoro@postacert.inps.gov.it

Agenzia.codigoro@inps.it

CODOGNO

direzione.agenzia.codogno@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Codogno@inps.it

COLLE DI VAL D’ELSA

direzione.agenzia.colledivaldelsa@postacert.inps.gov.it

Agenzia.colledivaldelsa@inps.it

COLLEFERRO

direzione.agenzia.colleferro@postacert.inps.gov.it

Agenzia.colleferro@inps.it

COLLEGNO

direzione.agenziacomplessa.collegno@postacert.inps.gov.it

Direzione.collegno@inps.it

COMO

direzione.provinciale.como@postacert.inps.gov.it

Direzione.como@inps.it

CONEGLIANO

direzione.agenzia.conegliano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.conegliano@inps.it

CONVERSANO

direzione.agenzia.conversano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.conversano@inps.it

CONVITTO LUIGI STURZO CALTAGIRONE (CT)



ConvittoLSturzo.Caltagirone@inps.it

CONVITTO PRINCIPE DI PIEMONTE ANAGNI



ConvittoPrincipediPiemonte.Anagni@inps.it

CONVITTO UNIFICATO SPOLETO (PG)



convittoUnificato.Spoleto@inps.it

CORLEONE

direzione.agenzia.corleone@postacert.inps.gov.it

Agenzia.corleone@inps.it

COSENZA

direzione.provinciale.cosenza@postacert.inps.gov.it

Direzione.cosenza@inps.it

COSTIERO VESUVIANA

direzione.agenzia.costierovesuviana@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Costiero-Vesuviana@inps.it

CREMA

direzione.agenzia.crema@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Crema@inps.it

CREMONA

direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it

Direzione.cremona@inps.it

CROTONE

direzione.provinciale.crotone@postacert.inps.gov.it

Direzione.crotone@inps.it

CUNEO

direzione.provinciale.cuneo@postacert.inps.gov.it

Direzione.cuneo@inps.it

DESENZANO DEL GARDA

direzione.agenzia.desenzano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Desenzano@inps.it

DESIO

direzione.agenzia.desio@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Desio@inps.it

DOLO

direzione.agenzia.dolo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.dolo@inps.it

EMILIA ROMAGNA

direzione.regionale.emiliaromagna@postacert.inps.gov.it

Direzione.emiliaromagna@inps.it

EMPOLI

direzione.agenziacomplessa.empoli@postacert.inps.gov.it

Agenzia.empoli@inps.it

ENNA

direzione.provinciale.enna@postacert.inps.gov.it

Direzione.enna@inps.it

ENTRATE E RECUPERO CREDITI

dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it

DirezioneCentrale.Entrate@inps.it

ERBA

direzione.agenzia.erba@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Erba@inps.it

ESTE

direzione.agenzia.este@postacert.inps.gov.it

Agenzia.este@inps.it

FABRIANO

direzione.agenzia.fabriano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.fabriano@inps.it

FAENZA

direzione.agenzia.faenza@postacert.inps.gov.it

Agenzia.faenza@inps.it

FANO

direzione.agenzia.fano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Fano@inps.it

FELTRE

direzione.agenzia.feltre@postacert.inps.gov.it

Agenzia.feltre@inps.it

FERMO

direzione.provinciale.fermo@postacert.inps.gov.it

Direzione.Fermo@inps.it

FERRARA

direzione.provinciale.ferrara@postacert.inps.gov.it

Direzione.ferrara@inps.it

FIDENZA

direzione.agenzia.fidenza@postacert.inps.gov.it

Agenzia.fidenza@inps.it

FINALE LIGURE

direzione.agenzia.finaleligure@postacert.inps.gov.it

agenzia.finaleligure@inps.it

FIORENZUOLA D’ARDA

direzione.agenzia.fiorenzuoladarda@postacert.inps.gov.it

Agenzia.fiorenzuoladarda@inps.it

FIRENZE

direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it

Direzione.firenze@inps.it

FIRENZE OVEST

direzione.agenzia.firenzeovest@postacert.inps.gov.it

Agenzia.FirenzeOvest@inps.it

FIRENZE SUD EST

direzione.agenzia.firenzesudest@postacert.inps.gov.it

Agenzia.FirenzeSudEst@inps.it

FOGGIA

direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it

Direzione.foggia@inps.it

FOLIGNO

direzione.agenzia.foligno@postacert.inps.gov.it

Agenzia.foligno@inps.it

FORLI’

direzione.provinciale.forli@postacert.inps.gov.it

Direzione.forli@inps.it

FORMIA

direzione.agenzia.formia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.formia@inps.it

FOSSOMBRONE

direzione.agenzia.fossombrone@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Fossombrone@inps.it

FRANCAVILLA FONTANA

direzione.agenzia.francavillafontana@postacert.inps.gov.it

Agenzia.FrancavillaFontana@inps.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it

Direzione.friuliveneziagiulia@inps.it

FROSINONE

direzione.provinciale.frosinone@postacert.inps.gov.it

Direzione.frosinone@inps.it

GALATINA

direzione.agenzia.galatina@postacert.inps.gov.it

Agenzia.galatina@inps.it

GALLARATE

direzione.agenzia.gallarate@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Gallarate@inps.it

GALLIPOLI

direzione.agenzia.gallipoli@postacert.inps.gov.it

Agenzia.gallipoli@inps.it

GELA

direzione.agenzia.gela@postacert.inps.gov.it

Agenzia.gela@inps.it

GENOVA

direzione.provinciale.genova@postacert.inps.gov.it

Direzione.genova@inps.it

GENOVA PONENTE

direzione.agenziacomplessa.sestriponente@postacert.inps.gov.it

Direzione.sestriponente@inps.it

GHILARZA

direzione.agenzia.ghilarza@postacert.inps.gov.it

Agenzia.ghilarza@inps.it

GIARRE

direzione.agenzia.giarre@postacert.inps.gov.it

Agenzia.giarre@inps.it

GIOIA DEL COLLE

direzione.agenzia.gioiadelcolle@postacert.inps.gov.it

Agenzia.gioiadelcolle@inps.it

GIUGLIANO IN CAMPANIA

direzione.agenzia.giuglianoincampania@postacert.inps.gov.it

Agenzia.giuglianoincampania@inps.it

GIULIANOVA

direzione.agenzia.giulianova@postacert.inps.gov.it

Agenzia.giulianova@inps.it

GORGONZOLA

direzione.agenzia.gorgonzola@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Gorgonzola@inps.it

GORIZIA

direzione.provinciale.gorizia@postacert.inps.gov.it

Direzione.gorizia@inps.it

GROSSETO

direzione.provinciale.grosseto@postacert.inps.gov.it

Direzione.grosseto@inps.it

GROTTAFERRATA

direzione.agenzia.grottaferrata@postacert.inps.gov.it

Agenzia.grottaferrata@inps.it

GROTTAGLIE

direzione.agenzia.grottaglie@postacert.inps.gov.it

Agenzia.grottaglie@inps.it

GRUMELLO DEL MONTE

direzione.agenzia.grumellodelmonte@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Grumellodelmonte@inps.it

GUASTALLA

direzione.agenzia.guastalla@postacert.inps.gov.it

Agenzia.guastalla@inps.it

GUBBIO

direzione.agenzia.gubbio@postacert.inps.gov.it

Agenzia.gubbio@inps.it

GUIDONIA-TIVOLI

direzione.agenzia.guidoniativoli@postacert.inps.gov.it

Direzione.GuidoniaTivoli@inps.it

IGLESIAS

direzione.agenziacomplessa.iglesias@postacert.inps.gov.it

Direzione.iglesias@inps.it

IMOLA

direzione.agenziacomplessa.imola@postacert.inps.gov.it

Direzione.imola@inps.it

IMPERIA

direzione.provinciale.imperia@postacert.inps.gov.it

Direzione.imperia@inps.it

ISCHIA

direzione.agenzia.ischia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.ischia@inps.it

ISEO

direzione.agenzia.iseo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Iseo@inps.it

ISERNIA

direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it

Direzione.isernia@inps.it

IVREA

direzione.agenziacomplessa.ivrea@postacert.inps.gov.it

Direzione.ivrea@inps.it

JESI

direzione.agenzia.jesi@postacert.inps.gov.it

Agenzia.jesi@inps.it

L’AQUILA

direzione.provinciale.laquila@postacert.inps.gov.it

Direzione.laquila@inps.it

LA SPEZIA

direzione.provinciale.laspezia@postacert.inps.gov.it

Direzione.laspezia@inps.it

LAGONEGRO

direzione.agenzia.lagonegro@postacert.inps.gov.it

Agenzia.lagonegro@inps.it

LAMEZIA TERME

direzione.agenziacomplessa.lameziaterme@postacert.inps.gov.it

Direzione.lameziaterme@inps.it

LANCIANO

direzione.agenzia.lanciano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.lanciano@inps.it

LANUSEI

direzione.agenzia.lanusei@postacert.inps.gov.it

Agenzia.lanusei@inps.it

LATINA

direzione.provinciale.latina@postacert.inps.gov.it

Direzione.latina@inps.it

LAZIO

direzione.regionale.lazio@postacert.inps.gov.it

Direzione.lazio@inps.it

LECCE

direzione.provinciale.lecce@postacert.inps.gov.it

Direzione.lecce@inps.it

LECCO

direzione.provinciale.lecco@postacert.inps.gov.it

Direzione.lecco@inps.it

LEGNAGO

direzione.agenzia.legnago@postacert.inps.gov.it

Agenzia.legnago@inps.it

LEGNANO

direzione.agenziacomplessa.legnano@postacert.inps.gov.it

Direzione.legnano@inps.it

LENTINI

direzione.agenzia.lentini@postacert.inps.gov.it

Agenzia.lentini@inps.it

Liceo della Comunicazione San Bartolomeo



liceosanbartolomeo.sansepolcro@inps.it

LIDO DI OSTIA

direzione.agenziacomplessa.ostia@postacert.inps.gov.it

Direzione.ostia@inps.it

LIGURIA

direzione.regionale.liguria@postacert.inps.gov.it

Direzione.liguria@inps.it

LINGOTTO

direzione.agenzia.torinolingotto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.torinolingotto@inps.it

LIVORNO

direzione.provinciale.livorno@postacert.inps.gov.it

Direzione.livorno@inps.it

LOCRI

direzione.agenzia.locri@postacert.inps.gov.it

Agenzia.locri@inps.it

LODI

direzione.provinciale.lodi@postacert.inps.gov.it

Direzione.lodi@inps.it

LOMBARDIA

direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it

Direzione.lombardia@inps.it

LONIGO

direzione.agenzia.lonigo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.lonigo@inps.it

LUCCA

direzione.provinciale.lucca@postacert.inps.gov.it

Direzione.lucca@inps.it

LUCERA

direzione.agenzia.lucera@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Lucera@inps.it

LUGO

direzione.agenzia.lugo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.lugo@inps.it

LUINO

direzione.agenzia.luino@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Luino@inps.it

MACERATA

direzione.provinciale.macerata@postacert.inps.gov.it

Direzione.macerata@inps.it

MACOMER

direzione.agenzia.macomer@postacert.inps.gov.it

Agenzia.macomer@inps.it

MAGENTA

direzione.agenzia.magenta@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Magenta@inps.it

MAGLIE

direzione.agenzia.maglie@postacert.inps.gov.it

Agenzia.maglie@inps.it

MANDURIA

direzione.agenzia.manduria@postacert.inps.gov.it

Agenzia.manduria@inps.it

MANERBIO

direzione.agenzia.manerbio@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Manerbio@inps.it

MANFREDONIA

direzione.agenzia.manfredonia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Manfredonia@inps.it

MANTOVA

direzione.provinciale.mantova@postacert.inps.gov.it

Direzione.mantova@inps.it

MARCHE

direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it

Direzione.marche@inps.it

MARSALA

direzione.agenzia.marsala@postacert.inps.gov.it

Agenzia.marsala@inps.it

MARTINA FRANCA

direzione.agenzia.martinafranca@postacert.inps.gov.it

Agenzia.martinafranca@inps.it

MASCALUCIA

direzione.agenzia.mascalucia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.mascalucia@inps.it

MASSA CARRARA

direzione.provinciale.massacarrara@postacert.inps.gov.it

Direzione.massacarrara@inps.it

MATERA

direzione.provinciale.matera@postacert.inps.gov.it

Direzione.matera@inps.it

MAZARA DEL VALLO

direzione.agenzia.mazaradelvallo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.mazaradelvallo@inps.it

MEDIO FRIULI

direzione.agenzia.sandanieledelfriuli@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sandanieledelfriuli@inps.it

MELFI

direzione.agenzia.melfi@postacert.inps.gov.it

Agenzia.melfi@inps.it

MELZO

direzione.agenzia.melzo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Melzo@inps.it

MERANO

direzione.agenzia.merano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.merano@inps.it

MERATE

direzione.agenzia.merate@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Merate@inps.it

MESSINA

direzione.provinciale.messina@postacert.inps.gov.it

Direzione.messina@inps.it

MESTRE

direzione.agenziacomplessa.mestre@postacert.inps.gov.it

direzione.mestre@inps.it

MILANO

direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it

Direzione.milano@inps.it

MILANO

direzione.coordinamentometropolitano.milano@postacert.inps.gov.it

CoordinamentoMetropolitano.Milano@inps.it

MILANO CENTRO

direzione.agenziacomplessa.milanocentro@postacert.inps.gov.it

Direzione.milanocentro@inps.it

MILANO EST

direzione.agenziacomplessa.milanoest@postacert.inps.gov.it

Direzione.milanoest@inps.it

MILANO NORD

direzione.agenziacomplessa.milanonord@postacert.inps.gov.it

Direzione.milanonord@inps.it

MILANO SESTO SAN GIOVANNI

direzione.agenziacomplessa.milanosestosangiovanni@postacert.inps.gov.it

Direzione.MilanoSestoSanGiovanni@inps.it

MILANO SUD

direzione.agenziacomplessa.milanosud@postacert.inps.gov.it

Direzione.milanosud@inps.it

MILAZZO

direzione.agenzia.milazzo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.milazzo@inps.it

MINORI

direzione.agenzia.minori@postacert.inps.gov.it

Agenzia.minori@inps.it

MIRANDOLA

direzione.agenzia.mirandola@postacert.inps.gov.it

Agenzia.mirandola@inps.it

MISILMERI

direzione.agenzia.misilmeri@postacert.inps.gov.it

Agenzia.misilmeri@inps.it

MODENA

direzione.provinciale.modena@postacert.inps.gov.it

Direzione.modena@inps.it

MODICA

direzione.agenzia.modica@postacert.inps.gov.it

Agenzia.modica@inps.it

MOLFETTA

direzione.agenzia.molfetta@postacert.inps.gov.it

Agenzia.molfetta@inps.it

MOLISE

direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it

Direzione.molise@inps.it

MONCALIERI

direzione.agenziacomplessa.moncalieri@postacert.inps.gov.it

Direzione.moncalieri@inps.it

MONDOVI’

direzione.agenzia.mondovi@postacert.inps.gov.it

Agenzia.mondovi@inps.it

MONFALCONE

direzione.agenzia.monfalcone@postacert.inps.gov.it

Agenzia.monfalcone@inps.it

MONOPOLI

direzione.agenzia.monopoli@postacert.inps.gov.it

Agenzia.monopoli@inps.it

MONTEBELLUNA

direzione.agenzia.montebelluna@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Montebelluna@inps.it

MONTECATINI TERME

direzione.agenzia.montecatiniterme@postacert.inps.gov.it

Agenzia.montecatiniterme@inps.it

MONTEPULCIANO

direzione.agenzia.montepulciano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.montepulciano@inps.it

MONTEROTONDO

direzione.agenzia.monterotondo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.monterotondo@inps.it

MONTESILVANO

direzione.agenzia.montesilvano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.montesilvano@inps.it

MONTEVARCHI

direzione.agenzia.montevarchi@postacert.inps.gov.it

agenzia.montevarchi@inps.it

MONTICHIARI

direzione.agenzia.montichiari@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Montichiari@inps.it

MONZA

direzione.provinciale.monza@postacert.inps.gov.it

Direzione.monza@inps.it

MORCIANO DI ROMAGNA

direzione.agenzia.morcianodiromagna@postacert.inps.gov.it

Agenzia.MorcianodiRomagna@inps.it

MULINU

direzione.agenzia.mulinubecciu@postacert.inps.gov.it

Agenzia.mulinubecciu@inps.it

NA SOCCAVO

direzione.agenziacomplessa.napolisoccavo@postacert.inps.gov.it

Direzione.napolisoccavo@inps.it

NAPOLI

filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it

Direzione.napoli@inps.it

NAPOLI

direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it

CoordinamentoMetropolitano.Napoli@inps.it

NAPOLI VOMERO

filiale.coordinamento.napolicamaldoli@postacert.inps.gov.it

Direzione.napolivomero@inps.it

NAPOLI CENTRO

direzione.agenzia.napolicentro@postacert.inps.gov.it

Agenzia.napolicentro@inps.it

NAPOLI NORD

direzione.agenzia.napolinord@postacert.inps.gov.it

Agenzia.napolinord@inps.it

NARDO’

direzione.agenzia.nardo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.nardo@inps.it

NERETO

direzione.agenzia.nereto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.nereto@inps.it

NICOSIA

direzione.agenzia.nicosia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.nicosia@inps.it

NIZZA MONFERRATO

direzione.agenzia.nizzamonferrato@postacert.inps.gov.it

Agenzia.nizzamonferrato@inps.it

NOCERA INFERIORE

direzione.agenziacomplessa.nocerainferiore@postacert.inps.gov.it

Direzione.nocerainferiore@inps.it

NOLA

filiale.coordinamento.nola@postacert.inps.gov.it

Direzione.nola@inps.it

NOTO

direzione.agenziacomplessa.noto@postacert.inps.gov.it

Direzione.noto@inps.it

NOVAFELTRIA

direzione.agenzia.novafeltria@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Novafeltria@inps.it

NOVARA

direzione.provinciale.novara@postacert.inps.gov.it

Direzione.novara@inps.it

NOVI LIGURE

direzione.agenzia.noviligure@postacert.inps.gov.it

Agenzia.noviligure@inps.it

NUORO

direzione.provinciale.nuoro@postacert.inps.gov.it

Direzione.nuoro@inps.it

ODERZO

direzione.agenzia.oderzo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.oderzo@inps.it

OLBIA

direzione.agenziacomplessa.olbia@postacert.inps.gov.it

Direzione.olbia@inps.it

ORBASSANO

direzione.agenzia.orbassano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.orbassano@inps.it

ORBETELLO

direzione.agenzia.orbetello@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Orbetello@inps.it

ORISTANO

direzione.provinciale.oristano@postacert.inps.gov.it

Direzione.oristano@inps.it

ORVIETO

direzione.agenzia.orvieto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.orvieto@inps.it

OSTIGLIA

direzione.agenzia.ostiglia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Ostiglia@inps.it

OSTUNI

direzione.agenzia.ostuni@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Ostuni@inps.it

OZIERI

direzione.agenzia.ozieri@postacert.inps.gov.it

Agenzia.ozieri@inps.it

OZZANO EMILIA

direzione.agenzia.ozzanoemilia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.ozzanoemilia@inps.it

PADERNO DUGNANO

direzione.agenzia.padernodugnano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.PadernoDugnano@inps.it

PADOVA

direzione.provinciale.padova@postacert.inps.gov.it

Direzione.padova@inps.it

PALERMO

direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it

Direzione.palermo@inps.it

PALERMO SUD

direzione.agenziacomplessa.palermosud@postacert.inps.gov.it

Direzione.palermosud@inps.it

PALESTRINA

direzione.agenzia.palestrina@postacert.inps.gov.it

Agenzia.palestrina@inps.it

PALMI

direzione.agenzia.palmi@postacert.inps.gov.it

Agenzia.palmi@inps.it

PAOLA

direzione.agenzia.paola@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Paola@inps.it

PARABIAGO

direzione.agenzia.parabiago@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Parabiago@inps.it

PARMA

direzione.provinciale.parma@postacert.inps.gov.it

Direzione.parma@inps.it

PARTINICO

direzione.agenzia.partinico@postacert.inps.gov.it

Agenzia.partinico@inps.it

PATERNO’

direzione.agenzia.paterno@postacert.inps.gov.it

Agenzia.paterno@inps.it

PATTI

direzione.agenzia.patti@postacert.inps.gov.it

Agenzia.patti@inps.it

PAVIA

direzione.provinciale.pavia@postacert.inps.gov.it

Direzione.pavia@inps.it

PAVULLO NEL FRIGNANO

direzione.agenzia.pavullo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.pavullo@inps.it

PERUGIA

direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it

Direzione.perugia@inps.it

PESARO

direzione.provinciale.pesaro@postacert.inps.gov.it

Direzione.pesaro@inps.it

PESCARA

direzione.provinciale.pescara@postacert.inps.gov.it

Direzione.pescara@inps.it

PETRALIA SOPRANA

direzione.agenzia.petraliasoprana@postacert.inps.gov.it

Agenzia.petraliasoprana@inps.it

PIACENZA

direzione.provinciale.piacenza@postacert.inps.gov.it

Direzione.piacenza@inps.it

PIEDIMONTE MATESE

direzione.agenzia.piedimontematese@postacert.inps.gov.it

Agenzia.piedimontematese@inps.it

PIEMONTE

direzione.regionale.piemonte@postacert.inps.gov.it

Direzione.piemonte@inps.it

PIEVE DI CADORE

direzione.agenzia.pievedicadore@postacert.inps.gov.it

Agenzia.pievedicadore@inps.it

PINEROLO

direzione.agenziacomplessa.pinerolo@postacert.inps.gov.it

Direzione.pinerolo@inps.it

PIOMBINO

direzione.agenziacomplessa.piombino@postacert.inps.gov.it

Direzione.piombino@inps.it

PIOVE DI SACCO

direzione.agenzia.piovedisacco@postacert.inps.gov.it

Agenzia.piovedisacco@inps.it

PISA

direzione.provinciale.pisa@postacert.inps.gov.it

Direzione.pisa@inps.it

PISTOIA

direzione.provinciale.pistoia@postacert.inps.gov.it

Direzione.pistoia@inps.it

POGGIO MIRTETO

direzione.agenzia.poggiomirteto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.poggiomirteto@inps.it

POLICORO

direzione.agenzia.policoro@postacert.inps.gov.it

Agenzia.policoro@inps.it

POMEZIA

direzione.agenziacomplessa.pomezia@postacert.inps.gov.it

Direzione.pomezia@inps.it

POMIGLIANO D’ARCO

direzione.agenzia.pomiglianodarco@postacert.inps.gov.it

Agenzia.pomiglianodarco@inps.it

PONTASSIEVE

direzione.agenzia.pontassieve@postacert.inps.gov.it

Agenzia.pontassieve@inps.it

PONTEDERA

direzione.agenzia.pontedera@postacert.inps.gov.it

Agenzia.pontedera@inps.it

PORDENONE

direzione.provinciale.pordenone@postacert.inps.gov.it

Direzione.pordenone@inps.it

PORTOGRUARO

direzione.agenzia.portogruaro@postacert.inps.gov.it

Agenzia.portogruaro@inps.it

POTENZA

direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it

Direzione.potenza@inps.it

POZZUOLI

filiale.coordinamento.pozzuoli@postacert.inps.gov.it

Direzione.pozzuoli@inps.it

PRATO

direzione.provinciale.prato@postacert.inps.gov.it

Direzione.prato@inps.it

PUGLIA

direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it

Direzione.puglia@inps.it

PUTIGNANO

direzione.agenzia.putignano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.putignano@inps.it

QUARTU SANT’ELENA

direzione.agenzia.quartusantelena@postacert.inps.gov.it

Agenzia.quartusantelena@inps.it

RAGUSA

direzione.provinciale.ragusa@postacert.inps.gov.it

Direzione.ragusa@inps.it

RAVENNA

direzione.provinciale.ravenna@postacert.inps.gov.it

Direzione.ravenna@inps.it

REGGIO CALABRIA

direzione.provinciale.reggiocalabria@postacert.inps.gov.it

Direzione.reggiocalabria@inps.it

REGGIO NELL’EMILIA

direzione.provinciale.reggioemilia@postacert.inps.gov.it

Direzione.reggioemilia@inps.it

RHO

direzione.agenzia.rho@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Rho@inps.it

RIETI

direzione.provinciale.rieti@postacert.inps.gov.it

Direzione.rieti@inps.it

RIMINI

direzione.provinciale.rimini@postacert.inps.gov.it

Direzione.rimini@inps.it

RISORSE UMANE

dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it

Direzione.RisorseUmane@inps.it

RIVA DEL GARDA

direzione.agenzia.rivadelgarda@postacert.inps.gov.it

Agenzia.rivadelgarda@inps.it

RIVAROLO CANAVESE

direzione.agenzia.rivarolocanavese@postacert.inps.gov.it

Agenzia.rivarolocanavese@inps.it

ROMA

direzione.coordinamentometropolitano.roma@postacert.inps.gov.it

Direzione.DCMRoma@inps.it

ROMA

filiale.metropolitana.roma@postacert.inps.gov.it

Direzione.roma@inps.it

ROMA AURELIO

direzione.agenziacomplessa.romaaurelio@postacert.inps.gov.it

Direzione.romaaurelio@inps.it

ROMA CASILINO PRENESTINO

filiale.metropolitana.romasudestcasilino@postacert.inps.gov.it

Direzione.romacasilino@inps.it

ROMA EUR

filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it

Direzione.romaeur@inps.it

ROMA FLAMINIO

filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.gov.it

Direzione.romaflaminio@inps.it

ROMA MONTESACRO

filiale.metropolitana.romamontesacro@postacert.inps.gov.it

Direzione.romamontesacro@inps.it

ROMA MONTEVERDE GIANICOLENSE

direzione.agenziacomplessa.romamonteverde@postacert.inps.gov.it

Direzione.romamonteverde@inps.it

ROMA TIBURTINO

direzione.agenziacomplessa.romatiburtino@postacert.inps.gov.it

Direzione.romatiburtino@inps.it

ROMA TUSCOLANO

filiale.metropolitana.romatuscolano@postacert.inps.gov.it

Direzione.romatuscolano@inps.it

ROMANO DI LOMBARDIA

direzione.agenzia.romanodilombardia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.RomanoDiLombardia@inps.it

ROSSANO

direzione.agenziacomplessa.rossano@postacert.inps.gov.it

Direzione.rossano@inps.it

ROVERETO

direzione.agenzia.rovereto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.rovereto@inps.it

ROVIGO

direzione.provinciale.rovigo@postacert.inps.gov.it

Direzione.rovigo@inps.it

SALA CONSILINA

direzione.agenzia.salaconsilina@postacert.inps.gov.it

Agenzia.salaconsilina@inps.it

SALERNO

direzione.provinciale.salerno@postacert.inps.gov.it

Direzione.salerno@inps.it

SALUZZO

direzione.agenzia.saluzzo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.saluzzo@inps.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

direzione.agenzia.sanbenedettodeltronto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sanbenedettodeltronto@inps.it

SAN BONIFACIO

direzione.agenzia.sanbonifacio@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sanbonifacio@inps.it

SAN DONA’ DI PIAVE

direzione.agenziacomplessa.sandonadipiave@postacert.inps.gov.it

Direzione.sandonadipiave@inps.it

SAN GIORGIO DI PIANO

direzione.agenzia.sangiorgiodipiano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sangiorgiodipiano@inps.it

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

direzione.agenzia.sangiovanniinpersiceto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sangiovanniinpersiceto@inps.it

SAN GIUSEPPE VESUVIANO

direzione.agenzia.sangiuseppevesuviano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sangiuseppevesuviano@inps.it

SAN REMO

direzione.agenzia.sanremo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sanremo@inps.it

SAN SEVERO

direzione.agenzia.sansevero@postacert.inps.gov.it

Agenzia.SanSevero@inps.it

SANLURI

direzione.agenzia.sanluri@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sanluri@inps.it

SANT’AGATA DI MILITELLO

direzione.agenzia.santagatadimilitello@postacert.inps.gov.it

Agenzia.santagatadimilitello@inps.it

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

direzione.agenzia.santangelodeilombardi@postacert.inps.gov.it

Agenzia.santangelodeilombardi@inps.it

SANT’ANGELO LODIGIANO

direzione.agenzia.santangelolodigiano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.SantAngeloLodigiano@inps.it

SANTA TERESA DI RIVA

direzione.agenzia.santateresadiriva@postacert.inps.gov.it

Agenzia.santateresadiriva@inps.it

SAPRI

direzione.agenzia.sapri@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sapri@inps.it

SARDEGNA

direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it

Direzione.sardegna@inps.it

SAREZZO

direzione.agenzia.sarezzo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Sarezzo@inps.it

SASSARI

direzione.provinciale.sassari@postacert.inps.gov.it

Direzione.sassari@inps.it

SASSUOLO

direzione.agenzia.sassuolo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sassuolo@inps.it

SAVIGNANO SUL RUBICONE

direzione.agenzia.savignanosulrubicone@postacert.inps.gov.it

Agenzia.savignanosulrubicone@inps.it

SAVONA

direzione.provinciale.savona@postacert.inps.gov.it

Direzione.Savona@inps.it

SCALEA

direzione.agenzia.scalea@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Scalea@inps.it

SCAMPIA

direzione.agenzia.scampia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.scampia@inps.it

SCHIO

direzione.agenzia.schio@postacert.inps.gov.it

Agenzia.schio@inps.it

SCIACCA

direzione.agenziacomplessa.sciacca@postacert.inps.gov.it

Direzione.sciacca@inps.it

SENIGALLIA

direzione.agenzia.senigallia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.senigallia@inps.it

SENORBI’-ISILI

direzione.agenzia.senorbi@postacert.inps.gov.it

Agenzia.senorbi@inps.it

SEREGNO-CARATE

direzione.agenzia.seregno@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Seregno@inps.it

SESSA AURUNCA

direzione.agenzia.sessaaurunca@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sessaaurunca@inps.it

SESTO FIORENTINO

direzione.agenzia.sestofiorentino@postacert.inps.gov.it

Agenzia.SestoFiorentino@inps.it

SESTRI LEVANTE

direzione.agenziacomplessa.sestrilevante@postacert.inps.gov.it

Direzione.sestrilevante@inps.it

SICILIA

direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it

Direzione.sicilia@inps.it

SIENA

direzione.provinciale.siena@postacert.inps.gov.it

Direzione.siena@inps.it

SINISCOLA

direzione.agenzia.siniscola@postacert.inps.gov.it

Agenzia.siniscola@inps.it

SIRACUSA

direzione.provinciale.siracusa@postacert.inps.gov.it

Direzione.siracusa@inps.it

SONDRIO

direzione.provinciale.sondrio@postacert.inps.gov.it

Direzione.sondrio@inps.it

SORA

direzione.agenzia.sora@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sora@inps.it

SORGONO

direzione.agenzia.sorgono@postacert.inps.gov.it

Agenzia.sorgono@inps.it

SOVERATO

direzione.agenzia.soverato@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Soverato@inps.it

SPILIMBERGO

direzione.agenzia.spilimbergo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.spilimbergo@inps.it

SPOLETO

direzione.agenzia.spoleto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.spoleto@inps.it

STRADELLA

direzione.agenzia.stradella@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Stradella@inps.it

SULMONA

direzione.agenziacomplessa.sulmona@postacert.inps.gov.it

Direzione.sulmona@inps.it

SUZZARA

direzione.agenzia.suzzara@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Suzzara@inps.it

TARANTO

direzione.provinciale.taranto@postacert.inps.gov.it

Direzione.taranto@inps.it

TELESE TERME

direzione.agenzia.telese@postacert.inps.gov.it

Agenzia.telese@inps.it

TEMPIO PAUSANIA

direzione.agenzia.tempiopausania@postacert.inps.gov.it

Agenzia.tempiopausania@inps.it

TERAMO

direzione.provinciale.teramo@postacert.inps.gov.it

Direzione.teramo@inps.it

TERMINI IMERESE

direzione.agenzia.terminiimerese@postacert.inps.gov.it

Agenzia.terminiimerese@inps.it

TERMOLI

direzione.agenzia.termoli@postacert.inps.gov.it

Agenzia.termoli@inps.it

TERNI

direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it

Direzione.terni@inps.it

TERNO D’ISOLA

direzione.agenzia.ternodisola@postacert.inps.gov.it

Agenzia.TernoDIsola@inps.it

TERRACINA

direzione.agenzia.terracina@postacert.inps.gov.it

Agenzia.terracina@inps.it

TODI

direzione.agenzia.todi@postacert.inps.gov.it

Agenzia.todi@inps.it

TOLENTINO

direzione.agenzia.tolentino@postacert.inps.gov.it

Agenzia.tolentino@inps.it

TOLMEZZO

direzione.agenzia.tolmezzo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.tolmezzo@inps.it

TORINO

direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it

Direzione.torino@inps.it

TORINO NORD

direzione.agenziacomplessa.torinonord@postacert.inps.gov.it

Direzione.torinonord@inps.it

TORINO SAN PAOLO

direzione.agenzia.torinosanpaolo@postacert.inps.gov.it

Agenzia.torinosanpaolo@inps.it

TORRE DEL GRECO

direzione.agenzia.torredelgreco@postacert.inps.gov.it

Agenzia.torredelgreco@inps.it

TOSCANA

direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it

Direzione.toscana@inps.it

TRADATE

direzione.agenzia.tradate@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Tradate@inps.it

TRANI

direzione.agenzia.trani@postacert.inps.gov.it

Agenzia.trani@inps.it

TRAPANI

direzione.provinciale.trapani@postacert.inps.gov.it

Direzione.trapani@inps.it

TREBISACCE

direzione.agenzia.trebisacce@postacert.inps.gov.it

Agenzia.trebisacce@inps.it

TRENTINO ALTO ADIGE

direzione.regionale.trentinoaltoadige@postacert.inps.gov.it

Direzione.trentinoaltoadige@inps.it

TRENTO

direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it

Direzione.trento@inps.it

TREVIGLIO

direzione.agenzia.treviglio@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Treviglio@inps.it

TREVISO

direzione.provinciale.treviso@postacert.inps.gov.it

Direzione.treviso@inps.it

TRICASE

direzione.agenzia.tricase@postacert.inps.gov.it

Agenzia.tricase@inps.it

TRIESTE

direzione.provinciale.trieste@postacert.inps.gov.it

Direzione.trieste@inps.it

TROPEA

direzione.agenzia.tropea@postacert.inps.gov.it

Agenzia.tropea@inps.it

UDINE

direzione.provinciale.udine@postacert.inps.gov.it

Direzione.udine@inps.it

UMBRIA

direzione.regionale.umbria@postacert.inps.gov.it

Direzione.umbria@inps.it

URBINO

direzione.agenzia.urbino@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Urbino@inps.it

VALLE D’AOSTA

direzione.regionale.valledaosta@postacert.inps.gov.it

Direzione.valledaosta@inps.it

VALLO DELLA LUCANIA

direzione.agenzia.vallodellalucania@postacert.inps.gov.it

Agenzia.vallodellalucania@inps.it

VARESE

direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it

Direzione.varese@inps.it

VASTO

direzione.agenzia.vasto@postacert.inps.gov.it

Agenzia.vasto@inps.it

VELLETRI

direzione.agenzia.velletri@postacert.inps.gov.it

Agenzia.velletri@inps.it

VENETO

direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it

Direzione.veneto@inps.it

VENEZIA

direzione.provinciale.venezia@postacert.inps.gov.it

Direzione.venezia@inps.it

VENTIMIGLIA

direzione.agenzia.ventimiglia@postacert.inps.gov.it

Agenzia.ventimiglia@inps.it

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

direzione.provinciale.verbanocusioossola@postacert.inps.gov.it

Direzione.verbanocusioossola@inps.it

VERCELLI

direzione.provinciale.vercelli@postacert.inps.gov.it

Direzione.vercelli@inps.it

VERGATO

direzione.agenzia.vergato@postacert.inps.gov.it

Agenzia.vergato@inps.it

VERONA

direzione.provinciale.verona@postacert.inps.gov.it

Direzione.verona@inps.it

VERRES

direzione.agenzia.verres@postacert.inps.gov.it

Agenzia.verres@inps.it

VIAREGGIO

direzione.agenzia.viareggio@postacert.inps.gov.it

Agenzia.viareggio@inps.it

VIBO VALENTIA

direzione.provinciale.vibovalentia@postacert.inps.gov.it

Direzione.vibovalentia@inps.it

VICENZA

direzione.provinciale.vicenza@postacert.inps.gov.it

Direzione.vicenza@inps.it

VIGEVANO

direzione.agenzia.vigevano@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Vigevano@inps.it

VIGNOLA

direzione.agenzia.vignola@postacert.inps.gov.it

Agenzia.vignola@inps.it

VILLA D’AGRI

direzione.agenzia.villadagri@postacert.inps.gov.it

Agenzia.villadagri@inps.it

VILLA SAN GIOVANNI

direzione.agenzia.villasangiovanni@postacert.inps.gov.it

Agenzia.villasangiovanni@inps.it

VILLAFRANCA DI VERONA

direzione.agenzia.villafranca@postacert.inps.gov.it

Agenzia.villafranca@inps.it

VILLANUOVA SUL CLISI

direzione.agenzia.villanuovasulclisi@postacert.inps.gov.it

Agenzia.VillanuovaSulClisi@inps.it

VIMERCATE

direzione.agenzia.vimercate@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Vimercate@inps.it

VITERBO

direzione.provinciale.viterbo@postacert.inps.gov.it

Direzione.viterbo@inps.it

VITTORIA

direzione.agenzia.vittoria@postacert.inps.gov.it

Agenzia.vittoria@inps.it

VOGHERA

direzione.agenzia.voghera@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Voghera@inps.it

ZOGNO

direzione.agenzia.zogno@postacert.inps.gov.it

Agenzia.Zogno@inps.it

