Conte in conferenza sul nuovo decreto, falsa la data del 31 luglio sulle misure restrittive

Il premier Conte in diretta stampa, vi riportiamo parte del discorso e delle dichiarazione: “sono stati fatti numerosi decreti e con i dpcm si riesce a dosare le varie esigenze dei cittadini. Con questo ultimo decreto legge abbiamo chiarito la funzione del governo, inoltre tutte le misure che saranno adottate saranno trasmesse al Parlamento, in modo da essere edotto sulle misure in essere per contenere la diffusione del virus. Un aspetto significativo che abbiamo chiarito in questo nuovo decreto, in modo lineare, è che abbiamo lasciato le Regioni la possibilità di adottare anche provvedimenti restrittivi, anche più severi e ovviamente rimane la funzione di omogeneità che deve esser assicurata in base ai nostri interventi, gli interventi del Governo.

Abbiamo introdotto una muta che va da 400 a 4.000 euro per chi viola le misure di ristrettezza per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Voglio precisare che sono orgoglioso di tutti i cittadini stanno osservando le misure imposte. Le Forze dell’ordine stanno operando un monitoraggio di chi non osserva le regole.

Faccio un’ultima precisazione che da stamattina gira una bozza già superata sul web, non tenete conto della bozza pubblicata. Si è aperta una discussione sull’emergenza con le misure restrittive sarebbe andata in vigore fino a luglio 2020, non è vero.

L’emergenza è stata dichiarata per uno spazio di 6 mesi, ma questo non significa che le misure saranno in atto fino a luglio 2020, anzi prima finisce questa situazione di contagio prima torneremo al nostro stile di vita, migliorandolo. Questa prova di vita ci renderà migliore, questa è l’occasione di fermarci a riflettere sui punti salienti della vita, abbiamo il tempo per riflettere”.

