Conte in Senato: i 5 punti della riapertura | Video

Conte in Senato spiega come si procederà nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio chiarisce quelli che saranno i punti del decreto legge che dovrebbe essere varato entro la fine della settimana.

I 5 punti della ripartenza di Conte

Il premier, Giuseppe Conte chiarisce la strategia del governo per la riapertura dell’Italia riassumendola in 5 punti fondamentali:

1)Mantenere e far rispettare a tutti i livelli le misure per il distanziamento sociale e promuovere l’utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili una specifica terapia e un vaccino per il coronavirus

2) Rafforzare le reti sanitarie del territorio come arma principale per combattere il virus (su questo punto il governo vuol favorire il rafforzamento di tutti i servizi di prevenzione con particolare attenzione a case di cura e residenze sanitarie per anziani)

3)Intensificare in tutto il territorio la presenza di Covid Hospital come strumento primario della gestione ospedaliera dei pazienti (con strutture dedicate esclusivamente al COVID si vuol ridurre il rischio di contagio per gli operatori sanitari ma anche per gli altri pazienti non positivi al virus)

4) uso corretto dei test, sia quelli molecolari, i tamponi, che oggi sono l’unico strumento certo di identificazione del virus, sia di quelli sierologici (analisi del sangue) come strumento di indagine e conoscenza epidemiologica che dovranno servire a restituire una fotografia dello stato del Paese.

5) rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti e di tele assistenza con l’utilizzo delle nuove tecnologie. In questo modo i contatti stretti dei casi positivi potranno essere individuati immediatamente ed isolati in modo da contenere l’esplosione di altri possibili contagi. Per fare questo sarà messa a disposizione un’applicazione per smartphone (strumento essenziale). Il premier però, chiarisce che l’uso dell’applicazione sarà su base volontaria e non obbligatoria: chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni di spostamenti o altri pregiudizi, assicura il presidente del Consiglio.

Di seguito il video della diretta di Conte in Senato.

