Conte: misure prorogate fino al 13 aprile, la conferenza stampa | VIDEO

Ieri sera Giuseppe Conte in conferenza stampa ha prorogato le misure restrittive, che sarebbero finite il 3 aprile, fino al 13 aprile. Il premier sottolinea come questo momento sia molto duro per l’Italia ma afferma anche che non è ancora tempo di tornare alla vita normale.

Si richiede, quindi, agli italiani un ulteriore sacrificio poichè smettere di rispettare le regole vanificherebbe tutto quello che è stato fatto fino ad ora.

Conte invita tutti a rispettare le misure nonostante una sparuta minoranza di persone che non rispetta le regole (per i quali sono disposte sanzioni molto pesanti). L’irresponsabilità di alcuni non può essere un costo per tutti.

Sentiamo le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube