Contenuti Netflix nascosti: come accedervi coi codici segreti

In tempo di quarantena e isolamento da divano è tempo di sapere che esistono contenuti Netflix nascosti. Una sorta di catalogo segreto a cui non si ha accesso immediato, ma sbloccabile con dei codici segreti.

Contenuti Netflix nascosti: scopriamo come accedervi

Se avete esaurito i titoli Netflix da spulciare, se avete esaurito i libri da leggere, se avete esaurito la pazienza di stare in casa o semplicemente avete esaurito voi stessi, niente paura. Grazie al sito ogres-crypt.com sono disponibili i contenuti Netflix nascosti, recuperabili attraverso dei piccoli codici che dovrete apporre nella barra di ricerca del vostro browser. Già, perché la ricerca per sbloccare questi contenuti che suddividono i contenuti per generi e temi, va effettuata da un browser. Successivamente, una volta trovato il titolo che vi aggrada potrete passarlo in visione sulla smart TV. Ad esempio, in sostituzione dei quattro asterischi, dovrete inserire i codici appositi che seguiranno nel prossimo elenco in basso: http://www.netflix.com/browse/genre/####

Come sbloccare i contenuti nascosti

Dunque sulla barra apposita del vostro browser, come spiegato in precedenza dovrete sostituire gli asterischi con i codici in base al genere di pellicole o contenuti che cercate. Ecco un elenco dei codici per genere per scovare contenuti Netflix meno visibili:

Cartoni animati e Anime

Anime (7424)

Animazione per adulti (11881)

Anime Azione (2653)

Anime per la famiglia (3063)

Anime Sci-Fi (2729)

Anime Horror (10695)

Anime Fantasy (11146)

Anime Series (6721)

Film per bambini e famiglie (783)

Film da 0 a 2 anni (6796)

Film da 2 a 4 anni (6218)

Film da 5 a 7 anni (5455)

Film da 8 a 10 anni (561)

Film da 11 a 12 anni (6962)

Film basati su libri per bambini (10056)

Per tutta la famiglia(51056)

Cartoni TV (11177)

TV per bambini (27346)

Musica per bambini (52843)

Storie con animali (5507)

Azione e Avventura

Film d’azione asiatici (77232)

Classica Azione e avventura (46576)

Commedie d’azione (43040)

Thriller d’azione (43048)

Fumetti e film di supereroi (10118)

Western (7700)

Spy Action & Adventure (10702)

Crime Action & Adventure (9584)

Foreign Action & Adventure (11828)

Film su arti marziali (8985)

Military Action & Adventure (2125)

Film Horror

Film Horror (8711)

B-Horror Film (8195)

Creature Features (6895)

Film Horror Cult (10944)

Film Horror Stranieri (8654)

Commedie Horror (89585)

Monster Film (947)

Slasher & Serial Killer Film (8646)

Supernatural Horror Film (42023)

Teen Screams (52147)

Vampiri Horror (75804)

Werewolf Horror (75930)

Zombie Horror (75405)

Storie sul Satanismo (6998)

Questi sono solo alcuni tra i generi, più cercati e amati dal pubblico che potrete sbizzarrirvi a ricercare attraverso questo sistema di codici segreti, per scavare nei meandri del catalogo del servizio streaming più noto al mondo e scoprire quindi contenuti Netflix nascosti. Ad ogni modo, potrete anche cercare i nomi delle categorie all’interno della barra di ricerca del sito e confrontare i risultati, per scoprire se sia effettivamente valido o meno questo sistema di codici segreti, per trovare più titoli del previsto. Quanto meno passerete un po’ di tempo in quarantena a sperimentare il catalogo Netflix e l’efficienza o meno di questo sistema.

