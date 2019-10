Continental sviluppa una gomma che può gonfiarsi durante la guida

Continental ha sviluppato un concetto innovativo di pneumatico in grado di gonfiarsi in movimento. Lo pneumatico, soprannominato CARE (Connesso. Autonomo. Affidabile. Elettrificato), è dotato di sensori che generano e valutano continuamente i dati relativi alla profondità del battistrada, possibili danni, temperatura dei pneumatici e pressione dei pneumatici. Le informazioni raccolte da questi sensori vengono trasmesse a ContiConnect Live dove qualcuno può gestire in remoto le condizioni delle gomme.

Lo pneumatico Continental CARE ha anche pompe centrifughe integrate nella ruota. Mentre il veicolo accelera, le forze centrifughe generate all’interno della ruota agiscono sulla pompa per generare aria compressa. Continental sostiene che questa tecnologia PressureProof possa garantire che lo pneumatico sia sempre alla giusta pressione per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni di CO2. L’eventuale aria compressa in eccesso generata dalle forze centrifughe viene immagazzinata in un serbatoio integrato che può inviare rapidamente pressione ai pneumatici, se necessario.

Questa tecnologia potrebbe aumentare le prestazioni e ottimizzare i costi

Il produttore di pneumatici non ha detto quando questa nuova tecnologia verrà messa in produzione. Di certo però tale tecnologia di pneumatici potrebbe fornire una forma efficace di gestione dei pneumatici per le moderne flotte di robo-taxi aumentando le prestazioni e ottimizzando i costi. Tale pneumatico potrebbe anche aiutare a migliorare l’efficienza dei veicoli elettrificati e a guida autonoma di proprietà privata.

