Continuano le scosse di terremoto in tutt’Italia, da Nord a Sud. Stamattina vi abbiamo elencato le varie regioni colpite, che vedeva una scossa di maggiore entità in provincia di Salerno in Campania di magnitudo ML 4.3. Verso le 14, 58 di oggi, una violenta scossa è stata rilevata in provincia di Udine a 3 Km dal Comune di Tolmezzo, di magnitudo ML 3.8, alle seguenti coordinate: con coordinate geografiche (lat, lon) 46.44, 13 ad una profondità di 13 km.

Alle 18,12 scossa a Camaiore in provincia di Lucca

Una scossa di magnitudo ML 2.9 è avvenuta nel comune di Camaiore in provincia di Lucca alle ore 18,12, alle seguenti coordinate geografiche (lat, on) 43.94, 10.3 ad una profondità di 5 km.

Al momento non ci sono pervenute notizie di danni a cose e a persone, solo tanta paura.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Oggi 22 settembre in Italia da Nord a Sud con magnitudo ML 4,3, le regioni colpite