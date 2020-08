Il conte corrente cointestato, ha molti vincoli, ci è stata posta una domanda specifica: Un conto corrente cointestato tra marito e moglie, in comunione di beni, se la moglie rilascia degli assegni ai due figli, il marito è informato e accetta di comune accordo l’emissione degli assegni. Se la moglie muore, i figli possono incassare successivamente alla morte gli assegni?

Analizziamo il caso specifico spolverando la normativa attualmente in vigore.

Conto corrente: la legge assegni

È un caso molto particolare e la risposta la troviamo nella cosiddetta ‘legge assegni’, nel decreto legge numero 1736 del 21 dicembre 1993 all’articolo 36, prevede che: “la morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l’emissione lasciano inalterati gli effetti dell’assegno bancario”.

Questo significa che, come nel caso menzionato, l’assegno viene emesso in data anteriore al decesso da uno dei contestatari del conto corrente, anche se questo non è più in vita il beneficiario dell’assegno potrà incassare l’assegno.

La banca, al momento della presentazione dell’assegno da parte del beneficiario, dovrà verificare la completezza della compilazione del titolo, l’indicazione dell’importo in numeri e in lettere, il luogo di emissione e la data, la firma dei traenza del titolare del conto corrente bancario.

Quindi, se la data sull’assegno è anteriore alla data del decesso del titolare del conto corrente bancario, l’assegno deve essere regolarmente pagato. La banca non può opporsi al pagamento se non sussistono irregolarità.

Il conto corrente cointestato non determina un impedimento alla riscossione dell’assegno, questo sempre se si tratta di assegno a firma disgiunta.

Ti potrebbe interessare anche: Conto corrente e successione: come gli eredi sbloccano il conto

Conto corrente cointestato a firma disgiunta

Bisogna fare una precisazione, nel conto corrente cointestato (coniugi) si presume che ciascuno abbia la titolarità di ogni quota di pari importo, e nei rapporti con la banca ogni titolare di conto corrente cointestato può disporre dell’intero importo risultante sul conto.

Questo significa che anche se l’importo dell’assegno fosse di valore superiore alla quota spettante al cointestatario del conto corrente, la banca non avrebbe nessuna difficoltà a pagarlo.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube